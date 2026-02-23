पुणे

Pune News: रशियात विद्यार्थ्यांनी साजरी केली शिवजयंती; शिवकालीन मर्दानी खेळांचे प्रात्यक्षिके, शिवरायांच्या विचारांचा गौरव!

Youth engagement in historical and cultural learning abroad: रशियातील मराठी विद्यार्थ्यांनी शिवजयंतीला दिला जागतिक रंग
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे: रशियामधील वेलिकी नोव्होगोर्ड येथील यारोस्लाव द वाइज नोव्होगोर्ड स्टेट मेडिकल विद्यापीठातील मराठी विद्यार्थ्यांनी शिवजयंती उत्साहात साजरी केली. रशियन मराठा ऑर्गनायझेशनतर्फे आयोजित या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्राची संस्कृती, परंपरा आणि शिवरायांच्या विचारांचा गौरव केला.

