शेअर बाजारात अल्प वाढ
‘होर्मुझ’ खुली होण्याबाबतच्या अनिश्चिततेमुळे मर्यादित वाढ
मुंबई, ता. १० : होर्मुझची सामुद्रधनी खुली होण्याबाबत पुन्हा अनिश्चितता दाटून आल्यामुळे आज भारतीय शेअर बाजार निर्देशांक फार प्रगती करू शकले नाहीत. ‘सेन्सेक्स’ ४३.२७ अंशांनी, तर ‘निफ्टी’ १३.१५ अंशांनी वाढला. दिवसभर ‘सेन्सेक्स’ ७८ हजारांच्या घरातच होता. दिवसभर त्यात पुष्कळ चढउतार आले आणि दिवसअखेर ‘सेन्सेक्स’ ७८,५४२.४४ अंशांवर, तर ‘निफ्टी’ २४,५८३.८० अंशांवर स्थिरावला.
आज मिड कॅप निर्देशांक वाढला, तर स्मॉल कॅप निर्देशांक घसरला. बांधकाम व्यवसाय निर्देशांक सव्वा टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढला, तर खासगी बँका आणि ग्राहकोपयोगी वस्तू यांचे निर्देशांकही अर्धा टक्का वाढले. दुसरीकडे सरकारी बँकांचा निर्देशांक दीड टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरला. ऑइल अँड गॅस, आरोग्यसेवा, पायाभूत सुविधा यांचे निर्देशांक देखील घसरले.
‘सेन्सेक्स’मध्ये टायटन तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढला, तर बजाज फायनान्स दोन टक्के वाढला. बजाज फिन्सर्व्ह, टाटा स्टील, एशियन पेंट या शेअरचे भावही एक टक्क्यापेक्षा जास्त वाढले. इन्फोसिस, ट्रेंट, एचसीएल टेक, लार्सन अँड टुब्रो, अल्ट्राटेक सिमेंट या शेअरचे भावही वाढले. दुसरीकडे स्टेट बँक दोन टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरला. एटर्नल, एनटीपीसी, आयटीसी हे शेअर एक टक्क्यापेक्षा जास्त घसरले. टीसीएस, टेक महिंद्र, एअरटेल, रिलायन्स इंडस्ट्रीज या शेअरचे भावही घसरले.
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होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबाबत अनिश्चितता असली, तरी भारतीय कंपन्यांच्या चांगल्या निकालांमुळे उत्साह आहे. भारताची देशांतर्गत वाढ आणि आर्थिक निर्देशांक चांगले असल्यामुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढेल.
- विनोद नायर, जिओजित इन्व्हेस्टमेंट्स.
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