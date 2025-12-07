पुणे

Pune Accident: 'ट्रॅक्टर व ट्रकच्या अपघातात चालकाचा होरपळून मृत्यू'; भिगवण-बारामती रस्त्यावर भीषण अपघात, ट्रॅक्टरचे दोन तुकडे अन्..

Full details of Bhigwan–Baramati tractor-truck accident: अपघातानंतर रस्त्यावर काही काळ वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली. स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरू केले. यानंतर पोलिसांनी व अग्निशमन दलाने आग विझवून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. प्राथमिक तपासात अतिवेग आणि चुकीच्या दिशेने येणाऱ्या वाहनामुळे अपघात झाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Severe Road Mishap in Bhigwan-Baramati; Tractor Torn Apart, Driver Dies in Blaze

Severe Road Mishap in Bhigwan-Baramati; Tractor Torn Apart, Driver Dies in Blaze

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भिगवण : भिगवण बारामती रस्त्यावर पिंपळे(ता.इंदापुर) येथे शनिवारी(ता.०६) रात्री साडे दहाच्या सुमारास ऊस वाहतुक करणारा ट्रॅक्टर व ट्रक यांच्या दरम्यान भीषण अपघात झाला. अपघातानंतर दोन्ही वाहनांना लागलेल्या आगीमध्ये ट्रॅक्टर चालकाचा आगीत होरपळुन जागीच मृत्यू झाल्याची गंभीर घटना घडली आहे. भिगवण बारामती रस्त्यावरील ऊस वाहतुक करत असलेल्या वाहनांचे अपघाताचे सत्र थांबत नसुन चालु हंगामातील हा तिसरा बळी ठरला आहे. प्रशासनाने तातडीने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी प्रवाशांकडून होत आहे.

Loading content, please wait...
Baramati
pune
accident
Bhigwan
district
Truck
accident death
tractor
accident case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com