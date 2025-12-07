Pune Accident: 'ट्रॅक्टर व ट्रकच्या अपघातात चालकाचा होरपळून मृत्यू'; भिगवण-बारामती रस्त्यावर भीषण अपघात, ट्रॅक्टरचे दोन तुकडे अन्..

भिगवण : भिगवण बारामती रस्त्यावर पिंपळे(ता.इंदापुर) येथे शनिवारी(ता.०६) रात्री साडे दहाच्या सुमारास ऊस वाहतुक करणारा ट्रॅक्टर व ट्रक यांच्या दरम्यान भीषण अपघात झाला. अपघातानंतर दोन्ही वाहनांना लागलेल्या आगीमध्ये ट्रॅक्टर चालकाचा आगीत होरपळुन जागीच मृत्यू झाल्याची गंभीर घटना घडली आहे. भिगवण बारामती रस्त्यावरील ऊस वाहतुक करत असलेल्या वाहनांचे अपघाताचे सत्र थांबत नसुन चालु हंगामातील हा तिसरा बळी ठरला आहे. प्रशासनाने तातडीने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी प्रवाशांकडून होत आहे. .Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.अमोल राजु कुराडे(रा. नातेपुते, ता. माळशिरस, जि. सोलापुर) असे अपघातामध्ये होरपळुन मृत्यू झालेल्या ट्रॅक्टर चालकाचे नाव आहे. याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशीः भिगवण बारामती रस्त्यावर शनिवारी(ता. ०६) रात्री साडे दहाच्या सुमारास ऊस वाहतुक करत असलेल्या ट्रॅक्टर व ट्रक( क्र. एम.एच. ११ ए. एल. १३४१) यांची समोरासमोर ध़डक होऊन अपघात झाला. अपघातामध्ये ट्रॅक्टरचे दोन तुकडे होऊन इंधनाची टाकी फुटल्याने स्फोट होऊन दोन्ही वाहनांना आग लागली. .सदर अपघाताबाबतची माहिती येथील भिगवण पोलिसांना मिळताच येथील भिगवण पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विनोद महांगडे यांनी तातडीने फायर ब्रिगेडशी संपर्क केला. फायर ब्रिगेडचे वाहन येईपर्यंत अपघातामुळे लागलेल्या आगीमध्ये होरपळुन ट्रॅक्टर चालकाचा मृत्यू झाला. अपघातानंतर रस्त्यावर आग लागलेली दोन्ही वाहने असल्यामुळे काही काळ येथील वाहतुक थांबविण्यात आली होती..या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु होती. अधिक तपास येथील भिगवण पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विनोद महांगडे यांचे मार्गदर्शनाखाली भिगवण पोलिस करीत आहेत..Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .ऊस वाहतुकीमुळे भिगवण बारामती रस्ता सामान्यांसाठी धोकादायकभिगवण बारामती रस्त्यावरील वाढलेली वाहतुक विचारात घेऊन काही सध्या या मार्गाचे रुंदीकरण व कॉंक्रीटीकरण केले आहे. परंतु रस्त्यावर वाढलेली बेशिस्त वाहतुक ही सामान्य नागरिकांसह ऊस वाहतुक करत असलेल्या वाहन चालकांसाठीही धोकादायक ठरत असल्याचे चित्र आहे. राज्य परिवहन विभाग व पोलिस प्रशासनाने याक़डे गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता प्रवाशांकडुन व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.