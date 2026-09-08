Katraj Accident : कात्रज-कोंढवा रस्त्यावर भीषण अपघात; विद्यार्थिनीचा मृत्यू

कात्रज : कात्रज-कोंढवा रस्त्यावर सिल्वर ओक सोसायटीसमोर मंगळवारी (ता. ८) दुपारी सव्वा एकच्या सुमारास कंटेनर आणि दुचाकी यांच्यात अपघात झाला. या अपघातात दहावीत शिकणाऱ्या १५ वर्षीय विद्यार्थिनीचा मृत्यू झाला, तर तिची बहीण गंभीर जखमी झाली आहे. शाळा सुटल्यानंतर वडिलांसोबत घरी जात असताना दोन्ही बहिणींवर काळाने घाला घातल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..ज्ञानेश्वर नाईक हे शाळा सुटल्यानंतर स्व. रामभाऊ म्हाळगी विद्यालयात दहावीत शिकणाऱ्या आपल्या दोन मुली प्रतिभा ज्ञानेश्वर नाईक (वय १५, रा. गुजरवाडी रोड) आणि वैष्णवी ज्ञानेश्वर नाईक यांना दुचाकीवरून घेऊन घरी जात होते. त्यावेळी सिल्वर ओक सोसायटीसमोर अपघात झाला . या अपघातात प्रतिभा हिचा मृत्यू झाला, तर वैष्णवी गंभीर जखमी झाली आहे..अपघाताची माहिती मिळताच भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्याच्या सहाय्यक पोलिस निरीक्षक स्नेहल थोरात यांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. पोलिसांनी कंटेनरचालकाला ताब्यात घेतले असून, वैद्यकीय तपासणीसाठी त्याला ससून रुग्णालयात पाठविण्यात आले आहे..वाहतूक विभागाचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रशांत खेडकर यांनीही घटनास्थळी पोहोचून अपघातग्रस्त वाहने रस्त्याच्या बाजूला घेतली. त्यामुळे काही काळ विस्कळीत झालेली वाहतूक सुरळीत करण्यात आली.या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली असून, भारती विद्यापीठ पोलिसांकडून अपघाताचा पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.