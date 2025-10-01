पुणे

Hospital Strike : चटणी भाकरीवर दिवस काढतोय; पगार कधी? नऱ्ह्यातील काशीबाई नवले रुग्‍णालयातील कर्मचाऱ्यांनी मांडल्या व्‍यथा

Unpaid Salaries : पगार थकवाच्या विरोधात पुण्यातील रुग्णालयातील १६०० कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू असून रुग्णालयातील सेवा ठप्प झाल्या आहेत.
Hospital Strike

Hospital Strike

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : ‘‘गेल्‍या नऊ महिन्‍यांचा पगार थकलाय. रुग्‍णालयापर्यंत येण्‍यासाठी गाडीभाडे नसल्‍याने पायी येतोय. घरभाडे द्यायला पैसे नसल्‍याने घरमालक राहू देईना. मुलांची शाळेची फी थकलीय. भाजी आणण्‍यासाठी पैसे नसल्‍याने दुपारचा डब्‍यासाठीही भाजीऐवजी चटणी घेऊन येतो व तीच सुक्‍या चपातीबरोबर खातो,’’ अशा व्‍यथा नऱ्हे येथील श्रीमती काशीबाई नवले रुग्‍णालयात काम करत असलेल्‍या परिचारिका, मावशी, मामा, तंत्रज्ञ व अशैक्षणिक कामे करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांनी मांडल्‍या.

Loading content, please wait...
pune
Hospital
Strike
hospital treatment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com