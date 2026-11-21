पुणे - सिंहगड रस्त्यावरील माणिकबाग येथील खाऊगल्लीत महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने आज कारवाई करून फ्रंट मार्जिनमधील अतिक्रमणे हटविली. येथे वाहनांच्या पार्किंगसाठी सोय होणे अपेक्षित होते. पण महापालिकेचे पथक कारवाई करून निघून गेल्यानंतर अवघ्या दोन-तीन तासांत याठिकाणची खाऊगल्लीतील भटारखाने पुन्हा सुरू झाले. फ्रंट मार्जिनमध्ये टेबलखुर्च्या टाकून व्यवसाय सुरू केला गेला. त्यामुळे हा महापालिकेच्या कारवाईच्या परिणामकारकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..माणिकबागेतील खाऊगल्लीमध्ये अनेक दुकाने आहेत. या दुकानांनी समोरच्या मोकळ्या जागेत पत्र्याचे शेड, ताडपत्री लावून जागा व्यापण्यात आली होती. यापूर्वीही या भागात कारवाई झालेली असली तरी राजकीय अभय मिळत असल्याने येथील अतिक्रमण कायम आहे. महापालिकेने आज सलग पाचव्या दिवशी शहरात अतिक्रमण कारवाई सुरु केली. सिंहगड रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाने माणिकबाग, वडगाव, धायरी फाटा आदी भागात कारवाई केली.सकाळी माणिकबागेतील खाऊ गल्लीवर कारवाई केली. पण दुपारी दीडच्या सुमारास तेथे टेबल खुर्च्या टाकून हॉटेलचालकांनी व्यवसाय सुरु केल्याचे निदर्शनास आले..आयुक्तांना अपेक्षित परिणाम नाहीफ्रंट मार्जिन, साईड मार्जिनमधील जागा रिकामी करून ती पार्किंगसाठी वापरली जाणार, त्यामुळे रस्त्यावरील पार्किंग कमी होऊन, वाहतूक सुरळीत होईल असा या कारवाईमागचा उद्देश असल्याचे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, सध्या केवळ कारवाई केली जात आहे, त्यानंतर तेथे होणारी अतिक्रमणे यास मज्जाव केला जात नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे..पुन्हा अतिक्रमण करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करामहापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम विरोधात घेतलेल्या ठाम भूमिकेबद्दल अभिनंदन. सुजाण पुणेकर आपल्या पाठीशी ठामपणे उभे राहतील. पण फ्रंट मार्जिन व साईड मार्जिन मधील शेड पाडून ही जागा रिकामी केल्यानंतर पुन्हा त्या ठिकाणी शेड उभारले जातील, व्यवसाय सुरु केला जाईल.जर साईड, फ्रंट मार्जिन मध्ये व्यवसाय करणाऱ्यांना कायमचे बंद करायचे असेल तर संबंधितांवर एमआरटीपी ऍक्ट 1966 मधील तरतुदीनुसार गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी क्रिएटीव्ह फाऊंडेशनचे अध्यक्ष संदीप खर्डेकर यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.