पुणे

किरकोळ बाचाबाचीतून सहजपूरला युवकाचा खून

खुटबाव, ता. १२ : सहजपूर फाटा (ता. दौंड) येथे सोमवारी (ता. ११) एका हॉटेलमध्ये झालेल्या किरकोळ बाचाबाचीतून एका युवकाचा खून झाला. धनराज शिवाजी भुरके (वय ३९, रा. अंबुलगा मेन, ता. निलंगा, जि. लातूर), असे त्याचे नाव आहे.
सहजपूर फाटा येथील ओऍसिस हॉटेलमध्ये दयानंद विश्वनाथअप्पा भुरके, त्यांचा मित्र अक्षय निगडे व पुतण्या धनराज (तिघेही रा. अंबुलगा मेन) हे जेवण करताना परमीट रूममध्ये दारू पित होते. यावेळी धनराज हे बाथरूमला जात असताना समोरच्या टेबलावर बसलेल्या आरोपींना धक्का लागला. यावरून बाचाबाची झाली. त्यानंतर आरोपी माउली पांडुरंग जाधव, विशाल मारुती धेंडे (दोघेही रा. उरुळी कांचन, ता. हवेली), नवाज रियाज तांबोळी (रा. यवत, ता. दौंड) यांनी धनराज याला लाथाबुक्क्यांनी व खुर्चीने जबर मारहाण केली. त्यात त्याचा मृत्यू झाला. यावरून यवत पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. पोलिसांनी तिन्ही आरोपींना ताब्यात घेतल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक नारायण देशमुख यांनी दिली.

