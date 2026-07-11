Pune News: पालखी अवघ्या तासांवर; उरुळी कांचनमध्ये महामार्गावर चिखलाचा राडारोडा, वारकऱ्यांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह

उरुळी कांचन : संतश्रेष्ठ संत तुकाराम महाराज यांचा पालखी सोहळा शनिवार (दि.११) रोजीचा लोणीकाळभोर येथील मुक्काम उरकून रविवारी (दि.१२) रोजी उरुळी कांचन येथे दुपारचा विसावा घेऊन यवत मुक्कामासाठी रवाना होणार असताना, या सोहळ्याच्या आगमनाला केवळ दिवस बाकी असताना जिल्हा प्रशासनाचा नाकर्तेपणा मुळे पालखी मार्गावरील उरुळी कांचन ग्रामपंचायत हद्दीतील राष्ट्रीय महामार्गावर चिखलाचा राडारोडा 'जैसे थे'अवस्थेत आहे..Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.या पालखी सोहळ्यानिमित्त लाखोंची पाऊले या महामार्गावर पडणार असताना जिल्हा प्रशासन,राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा नाकर्तेपणा या सोहळ्यातील लाखो पाऊलांना इजा पोहचविण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.संत तुकाराम महाराज यांचा पालखी सोहळा पंढरीच्या वाटेवर पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरून जाणार म्हणून महिनाभर बैठका सुरू आहेत.बैठकीत पालखी तयारीच्या सर्व सूचना जिल्हा प्रशासन,राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व सार्वजनिक बांधकाम विभागाला असताना देखील पालखी सोहळा अवघ्या काही तासांवर येऊन ठेपला असताना जिल्हा प्रशासनाचे तयारीचे ढोंग समोर आले आहे..पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील उरुळी कांचन येथील महामार्गावरील हद्दीत चिखलाचा राडारोडा व महामार्गावर बेवारस पडलेली घाण व वाढलेल्या गवतावर प्रशासनाने डोळेझाक केली आहे. या राड्यारोड्तात वारकरी चालू शकतील काय असा मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे..पुणे-सोलापूर महामार्गावर हडपसर ते यवत महामार्गावर उन्नत महामार्ग विकसित होणार आहे.या मार्गाचे नुकतेच हस्तांतरण'एनएचएआय'कडून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्याकडे झाले आहे.मात्र जिल्हा प्रशासनाच्या बैठकीत या विभागाला या अभूतपूर्व सोहळ्याच्या आगमनाचे भान राहिले नाही का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे..Organic farming: सेंद्रिय शेतीचा चमत्कार! वेल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्याच्या झाडाला तब्बल १९ किलोचा फणस; डोंगररानात सेंद्रिय शेतीची झेप...नियोजन पाहणीचा केवळ देखावा?पालखी मार्गाचा शासकीय अधिकाऱ्याचा पाहणी दौरा केवळ शासकीय प्रोटोकॉल ठरत आहे काय? असा प्रश्न अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदार वागणाने समोर आला आहे. या मार्गावर सर्व शासकीय विभागांचा पाहणी दौरा होत असतो मग अधिकारी डोळेझाकून या मार्गावर पाहणी करतो काय?पाऊस थांबला असताना अधिकाऱ्यांना अद्भुत सोहळ्याचे व वारकऱ्यांच्या सुरक्षिततेचे गांभीर्य उरले नसल्याची विदारक चित्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.