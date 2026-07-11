पुणे

Pune News: पालखी अवघ्या तासांवर; उरुळी कांचनमध्ये महामार्गावर चिखलाचा राडारोडा, वारकऱ्यांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह

Warkari safety on Uruli Kanchan Palkhi route: पालखी अवघ्या तासांवर असताना उरुळी कांचनच्या पुणे-सोलापूर महामार्गावर चिखल, घाण व गवताचा राडारोडा कायम; वारकऱ्यांच्या सुरक्षिततेकडे प्रशासन, एनएचएआय व एमएसआरडीसीचा दुर्लक्ष
Uruli Kanchan Palkhi Route Under Fire as Mud and Debris Threaten Lakhs of Pilgrims

Uruli Kanchan Palkhi Route Under Fire as Mud and Debris Threaten Lakhs of Pilgrims

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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उरुळी कांचन : संतश्रेष्ठ संत तुकाराम महाराज यांचा पालखी सोहळा शनिवार (दि.११) रोजीचा लोणीकाळभोर येथील मुक्काम उरकून रविवारी (दि.१२) रोजी उरुळी कांचन येथे दुपारचा विसावा घेऊन यवत मुक्कामासाठी रवाना होणार असताना, या सोहळ्याच्या आगमनाला केवळ दिवस बाकी असताना जिल्हा प्रशासनाचा नाकर्तेपणा मुळे पालखी मार्गावरील उरुळी कांचन ग्रामपंचायत हद्दीतील राष्ट्रीय महामार्गावर चिखलाचा राडारोडा 'जैसे थे'अवस्थेत आहे.

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