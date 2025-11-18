पुणे

Suresh Prabhu : गृहनिर्माण संस्थांनी शाश्वत सुधारणा करून आपले योगदान लोकाभिमुख करावे

गोव्यात गृहनिर्माण आणि अपार्टमेंट्स महासंघाच्या आंतरराष्ट्रीय सहकार परिषदेस उत्साहात प्रारंभ.
suresh prabhu

suresh prabhu

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट्स सभासदांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी या सहकार परिषदेत धोरणात्मक बदल करण्याबाबत जे निर्णय होतील, त्या अनुषंगाने त्यात काही शाश्वत बदल हवे असल्यास सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल, असे आश्वासन माजी केंद्रीय मंत्री आणि राष्ट्रीय सहकार धोरण सुधारणा समितीचे अध्यक्ष सुरेश प्रभू यांनी दिले.

Loading content, please wait...
Suresh Prabhu
pune
Development

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com