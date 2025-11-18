Suresh Prabhu : गृहनिर्माण संस्थांनी शाश्वत सुधारणा करून आपले योगदान लोकाभिमुख करावे

पुणे - राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट्स सभासदांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी या सहकार परिषदेत धोरणात्मक बदल करण्याबाबत जे निर्णय होतील, त्या अनुषंगाने त्यात काही शाश्वत बदल हवे असल्यास सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल, असे आश्वासन माजी केंद्रीय मंत्री आणि राष्ट्रीय सहकार धोरण सुधारणा समितीचे अध्यक्ष सुरेश प्रभू यांनी दिले..आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षानिमित्त महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट महासंघाच्या वतीने गोवा येथील कोळवा येथे आयोजित दोन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय सहकार परिषदेस मंगळवारी (ता. १८) उत्साहात प्रारंभ झाला. या परिषदेत ऑनलाइन दृश्य प्रणालीद्वारे सिंगापूर येथून माजी केंद्रीय मंत्री प्रभू यांनी संवाद साधला..या परिषदेचे उद्घाटन गोव्याचे सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्या हस्ते झाले. या परिषदेस महाराष्ट्राचे सहकार आयुक्त दीपक तावरे, गोव्याचे सहकार आयुक्त आशुतोष आपटे, राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन, पदाधिकारी प्रकाश दरेकर, सिताराम राणे आदी यावेळी उपस्थित होते.प्रभू म्हणाले, 'राष्ट्रीय सहकार धोरण जाहीर झाल्यानंतर आता सर्व राज्यांना त्यांचे सहकार धोरण तयार करण्याबाबत सांगितले आहे. त्या अनुषंगाने संबंधित राज्यांनी सहकार धोरण निश्चित करण्यासाठी समित्यांची स्थापना केली आहे..राज्यांनाही सहकार धोरण तयार करण्याबाबत आवश्यकता भासल्यास मार्गदर्शन करण्यात येईल. प्रत्येक व्यक्तीला त्याचे हक्काचे घर मिळवून देण्यात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्था टिकल्या पाहिजेत. त्यासाठी गृहनिर्माण संस्थांनी कालानुरूप शाश्वत कल्पना घेऊन समोर आले पाहिजे.'गोव्याचे सहकार मंत्री शिरोडकर म्हणाले, 'महाराष्ट्र आणि गोवा या दोन राज्यांचे सहकार, सांस्कृतिक आणि इतर क्षेत्रात अत्यंत जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०४७ मध्ये विकसित भारताची संकल्पना मांडली आहे. त्या दृष्टीने गोवा राज्य हे उद्दिष्ट त्यापूर्वीच पूर्ण करेल. ग्रामीण भागातून शहराकडे स्थलांतर रोखण्यासाठी ग्रामीण भागाचा विकास झाला पाहिजे. त्यासाठी सहकार क्षेत्राचा विकास हाच एकमेव पर्याय आहे.'.महाराष्ट्राचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनीही ऑनलाइन दृश्य प्रणालीद्वारे या आंतरराष्ट्रीय सहकार परिषदेत शुभेच्छा दिल्या. सहकारी संस्था फेडरेशन सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितासाठी कार्यरत असून, सोसायट्यांच्या पुनर्विकास आणि स्वयं पुनर्विकास क्षेत्रात चांगले काम करीत आहे. गृहनिर्माण संस्थांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य सरकार आवश्यक ती मदत करेल.'फेडरेशनचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन प्रास्ताविकात म्हणाले, 'सहकार क्षेत्र टिकवण्यासाठी आणि समृद्ध करण्यासाठी आता महिला आणि युवा पिढीने पुढे आले पाहिजे. सहकार अंतर्गत सहकार वाढला पाहिजे. सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून महिला आणि युवकांना रोजगार उपलब्ध करून त्यांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी त्यांना सोबत घेऊन जाण्याचा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत.'.दुपारच्या सत्रात सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी सहकार क्षेत्रात देशातील विविध राज्य आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सहकार क्षेत्रात सुरू असलेल्या कार्याचे तुलनात्मक विश्लेषण केले. राष्ट्रीय स्तरावर प्रत्येक राज्याने सहकार विषयक धोरण आणि कृती यात समन्वय साधला असून, त्याप्रमाणे उपक्रम आखले आहेत.यावेळी त्यांनी जम्मू काश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा आणि ईशान्य राज्यांची उदाहरणे दिली. ग्रामीण भागातील प्राथमिक सहकारी विकास सोसायट्या (पॅक्स) आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सहकार क्षेत्रात तरुण पिढीने सक्रिय कार्यरत व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली..पुणे शहर जिल्हा उपनिबंधक संजय राऊत यांनी डिम्ड कन्व्हेयन्सबाबत सादरीकरण केले. गृहनिर्माण संस्थांनी डिम्ड कन्व्हेयन्स करण्यासाठी उपनिबंधक कार्यालयात प्रस्ताव दाखल करावेत. त्यांना संपूर्ण सहकार्य करण्यात येईल, असे सांगितले.नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह युनियन ऑफ इंडिया (एनसीयूआय) च्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सावित्री सिंग यांनी सहकार क्षेत्रातील महिलांच्या सहभाग वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी गेल्या दोन दशकातील स्त्री-पुरुष सहभागाचा आणि सहकार क्षेत्रातील त्यांच्या कार्याचा आढावा घेतला. मलेशिया येथील शालेय आणि युवा सहकार उपक्रम आणि चळवळ आणि चळवळ या संदर्भात रिका सुदार्तो यांनी सादरीकरण केले..या परिषदेस माजी सहकार आयुक्त मधुकर चौधरी, एस. बी. पाटील, मुंबईचे जिल्हा उपनिबंधक किरण सोनवणे, कॉसमॉस बँकेचे अध्यक्ष प्रल्हाद कोकरे, माजी सनदी अधिकारी हरिनाम सिंह यांच्यासह गोवा आणि इतर राज्यांतून सहकार क्षेत्रातील पदाधिकारी सहभागी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.