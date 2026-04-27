Pune Vande Bharat News: पुणे रेल्वे स्थानकावर मुंबई-सोलापूर वंदे भारत एक्सप्रेसचा अपघात कसा झाला? कारण आलं समोर, चौकशीचे आदेश

मुंबई-सोलापूर वंदे भारत एक्सप्रेसचा एक डबा पुणे रेल्वे स्थानकात प्रवेश करण्यापूर्वीच रुळावरून घसरला. या घटनेत कोणताही प्रवासी जखमी झाला नाही, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ही घटना सायंकाळी ७:३० च्या सुमारास घडली. जेव्हा मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून दक्षिण-पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूरकडे जाणारी प्रीमियम एसी ट्रेन एका प्लॅटफॉर्मजवळील लेव्हल क्रॉसिंग ओलांडत होती, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आता या घटनेबाबत मोठे अपडेट समोर आले आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, वंदे भारत ट्रेनच्या एका डब्याचे चाक डायमंड क्रॉसिंगवर रुळावरून घसरले. या क्रॉसिंगची प्राधान्याने पुनर्बांधणी केली जात आहे. पुणे स्थानकावरील यार्डच्या सुरू असलेल्या नूतनीकरण कामाचा भाग म्हणून या क्रॉसिंगचे नूतनीकरण केले जात आहे. 'डायमंड क्रॉसिंग'वर दोन रेल्वेमार्ग एकमेकांना छेदतात, ज्यामुळे हिऱ्याच्या आकाराची रचना तयार होते. .वंदे भारत एक्सप्रेसचा डबा घसरला, पुणे रेल्वे स्टेशनवरील घटना, नेमकं काय घडलं?.डब्यातील प्रवासी आपले सामान घेऊन ट्रेनमधून उतरून जवळच्या प्लॅटफॉर्मकडे जाताना दिसले. परिस्थिती आता पूर्ववत झाली आहे. मुंबई सोलापूर वंदे भारत एक्सप्रेसचा अपघाताबत चौकशी केली जाणार आहे. मध्ये रेल्वे विभागाकडून अपघाताची चौकशी केली जाणार आहे. रेल्वे अधिकारी तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी चौकशी सुरू केली. अपघाताची चौकशी करण्यासाठी समिती गठित केली जाणार आहे..वंदे भारत एक्सप्रेस अपघाताचे प्राथमिक कारण समोर आले आहे. मुख्य लाईन वरून प्लॅटफॉर्म क्रमांक तीनच्या दिशेने जात असताना ट्रेनचा डबा रुळावरून घसरला, अशी रेल्वे दलातील विश्वसनीय सूत्रांनी माहिती दिली आहे. मुंबईहून पुणे रेल्वे स्टेशनवरील प्लॅटफॉर्म क्रमांक तीन वर येत असताना अपघात झाला आहे. मुख्य लाईनवरून ट्रेनचे इंजिन पुढे जात असताना 15 नंबरचा डब्याने ट्रॅक बदलला नसल्यामुळे अपघात झाल्याची माहिती समोर आली आहे..पुणे रेल्वे स्थानकावर युद्ध पातळीवर काम सुरू आहे. जो डबा रुळावरून घसरला त्या डब्याला जॅक लावून परत रुळावर आणलं जात आहे. रेल्वेमध्ये असणाऱ्या सर्व प्रवाशांना बाहेर काढण्यात आले आहे. या घटनेमुळे प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून रेल्वे सुरक्षेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गाडी रुळावरून घसरल्यानंतर काही काळ रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली होती..वंदे भारत अपघातानंतर सुखावणारा व्हिडिओ समोर आला आहे. घटनेनंतर रेल्वे पोलीस तसेच कर्मचाऱ्यांनी प्रवाशांना इंजिनच्या डब्यातून खाली उतरवायला सुरुवात केली. जवळपास एक ते दीड तास खोळंबून बसलेले प्रवासी जेव्हा खाली उतरले तेव्हा त्यांनी सुखावणारा क्षण अनुभवला. यावेळी ट्रेनमधून सुखरूपपणे खाली उतरवल्यानंतर एका चिमुकल्याने रेल्वे जवानाला "थँक यू" म्हटले. हे सगळं दृश्य कॅमेऱ्यामध्ये कैद झाले आहे.