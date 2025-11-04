Ambegaon Clash : किरकोळ वादातून डोक्यात दगड मारल्याने ज्येष्ठ नागरिकाचा रुग्णालयात मृत्यू

पारगाव : दि. १७ ऑक्टोंबर रोजी दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास लोणी गावाच्या हद्दीत रॉयल हॉटेल मध्ये किसन रघुनाथ वाघ व शांताराम नामदेव गार्डी रा. चिचबाईवाडी ता. खेड हे दोघे मित्र जेवण करण्यासाठी थांबले असता संतोष ऊर्फ चंकी रमेश जाधव (वय २८ वर्ष ) रा. धामणी ता. आंबेगाव हा किसन वाघ व शांताराम गार्डी यांच्या जवळ जाऊन वाद घालून शिवीगाळ दमदाटी करून हातात आणलेला दगड किसन वाघ यांच्या डोक्यात दोनदा मारून गंभीर जखमी केले किसन वाघ यांना प्रथम मंचर येथील रुग्णालयात नंतर पुणे येथील रुग्णालयात उपचारासाठी हलविण्यात आले..सुमारे १९ दिवस त्यांची मृत्यूशी सूर असलेली झुंज अपयशी ठरली काल सोमवार (दि.३) रोजी पहाटे उपचार सुरु असताना त्यांचा मृत्यू झाला. शांताराम नामदेव गार्डी यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून संतोष ऊर्फ चंकी रमेश जाधव यास (दि. २४ ऑक्टोंबर ) रोजी पारगाव कारखाना पोलिसांनी अटक करून न्यायालयात हजर केले असता १४ दिवसाची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. त्याच्यावर आता पोलिसांनी सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नेताजी गंधारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक भाऊसाहेब लोकरे करत आहे..Leopard Rescue : नानगावमध्ये लोखंडी सापळ्यात अडकलेल्या बिबट्याची रेस्क्यू टीमकडून सुटका.किसन वाघ यांनी पहाडदरा सहकारी सोसायटीचे चार वर्ष अध्यक्ष तसेच १८ वर्ष संचालक म्हणून काम पहिले आहे. किसन वाघ यांचा पहाडदरा, धामणी, शिरदाळे परिसरातील धार्मिक तसेच सामाजिक कामात सदैव सहभाग असायचा त्यांच्या मृत्यूने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.