Ambegaon Clash : किरकोळ वादातून डोक्यात दगड मारल्याने ज्येष्ठ नागरिकाचा रुग्णालयात मृत्यू

Maharashtra crime news : लोणी ता.आंबेगाव येथे किरकोळ कारणावरून झालेल्या भांडणातून डोक्यात दगड मारल्याने गंभीर जखमी झालेल्या किसन रघुनाथ वाघ (वय ७२ वर्ष) रा. पहाडदरा ता.आंबेगाव यांचा काल सोमवारी पहाटे पुणे येथे रुग्णालयात उपचार सुरु असताना मृत्यू झाला आहे.
Senior Citizen Kisan Wagh Dies After Stone Attack in Ambegaon Clash

सुदाम बिडकर ः सकाळ वृत्तसेवा
पारगाव : दि. १७ ऑक्टोंबर रोजी दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास लोणी गावाच्या हद्दीत रॉयल हॉटेल मध्ये किसन रघुनाथ वाघ व शांताराम नामदेव गार्डी रा. चिचबाईवाडी ता. खेड हे दोघे मित्र जेवण करण्यासाठी थांबले असता संतोष ऊर्फ चंकी रमेश जाधव (वय २८ वर्ष ) रा. धामणी ता. आंबेगाव हा किसन वाघ व शांताराम गार्डी यांच्या जवळ जाऊन वाद घालून शिवीगाळ दमदाटी करून हातात आणलेला दगड किसन वाघ यांच्या डोक्यात दोनदा मारून गंभीर जखमी केले किसन वाघ यांना प्रथम मंचर येथील रुग्णालयात नंतर पुणे येथील रुग्णालयात उपचारासाठी हलविण्यात आले.

maharashtra
Crime News
Pune Crime News
ambegaon
senior citizen

