Beed Copy Case : बीडमधील सामूहिक कॉपी प्रकरणी इंग्रजीच्या सर्व उत्तरपत्रिका कारवाईसाठी विभागीय मंडळाकडे रवाना; 'साम टीव्ही'च्या बातमीची घेतली दखल

बीड जिल्ह्यातील सामूहिक कॉपी प्रकरणाचा अंतिम अहवाल गुरुवारी होणार सादर
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - बीड जिल्ह्यातील चौसाळा येथील कला व विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालयात बारावीच्या इंग्रजीच्या पेपर दरम्यानमंगळवारी विद्यार्थ्यांना कॉपी पुरविण्याची धक्कादायक घटना घडली. या केंद्रावरील सामूहिक कॉपीचा प्रकार लक्षात घेता केंद्रावरील सर्व विद्यार्थ्यांच्या इंग्रजी विषयाच्या उत्तरपत्रिका राज्य मंडळानियमावलीतील शिक्षा सुचीनुसार कारवाईसाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय मंडळाकडे पाठविण्याची प्रक्रीया सुरु आहे. या प्रकरणाचा अंतिम अहवाल गुरुवारपर्यंत सादर होईल, अशी माहिती राज्य मंडळाने दिली आहे.

