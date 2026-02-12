Beed Copy Case : बीडमधील सामूहिक कॉपी प्रकरणी इंग्रजीच्या सर्व उत्तरपत्रिका कारवाईसाठी विभागीय मंडळाकडे रवाना; 'साम टीव्ही'च्या बातमीची घेतली दखल

पुणे - बीड जिल्ह्यातील चौसाळा येथील कला व विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालयात बारावीच्या इंग्रजीच्या पेपर दरम्यानमंगळवारी विद्यार्थ्यांना कॉपी पुरविण्याची धक्कादायक घटना घडली. या केंद्रावरील सामूहिक कॉपीचा प्रकार लक्षात घेता केंद्रावरील सर्व विद्यार्थ्यांच्या इंग्रजी विषयाच्या उत्तरपत्रिका राज्य मंडळानियमावलीतील शिक्षा सुचीनुसार कारवाईसाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय मंडळाकडे पाठविण्याची प्रक्रीया सुरु आहे. या प्रकरणाचा अंतिम अहवाल गुरुवारपर्यंत सादर होईल, अशी माहिती राज्य मंडळाने दिली आहे. .महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने घेण्यात येणारी बारावीची परीक्षा मंगळवारपासून सुरू झाली. या परीक्षेच्या इंग्रजी विषयाच्या पेपर दरम्यान चौसाळा येथील कला व विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय येथे विद्यार्थ्यांना कॉपी पुरविण्यात आल्याचे वृत्त 'साम टीव्ही' वर प्रसारित करण्यात आले..या वृत्ताची दखल घेत संबंधित परीक्षा केंद्रावरील सामूहिक कॉपी प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. बीड जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) प्रियराणी पाटील यांनी या चौकशीचा अंतरिम अहवाल राज्य मंडळाकडे सादर केल्याची माहिती राज्य मंडळाचे सचिव डॉ. दीपक माळी यांनी दिली..या अंतरिम अहवालानुसार, शाळेचे सीसीटिव्ही फुटेज आणि डीव्हीआर बीडचे जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशान्वये ताब्यात घेण्यात आले. या संबंधित परीक्षा केंद्रावरील १६ वर्ग खोल्यांपैकी सात वर्गखोल्यांमध्येच सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविलेले असल्याने सात वर्ग खोल्यांचे सीसीटीव्ही फुटेज पाहाण्यात आले. फुटेजमध्ये सर्व पर्यवेक्षीय यंत्रणा ही विद्यार्थ्यांना कॉप्या पुरवून गैरप्रकारास मदत करत असल्याचे दिसून आले..केंद्रावर पुरेसे सीसीटीव्ही उपलब्ध नसल्याने राज्य मंडळाच्या सुचनेनुसार केंद्रावरील पर्यवेक्षीय यंत्रणा बदलण्यात आली होती. तरी देखील केंद्रसंचालक संजय घाडगे हे कनिष्ठ महाविद्यालयात प्राध्यापक म्हणुन कार्यरत असतानाही या केंद्रावर केंद्रसंचालक म्हणून कार्यरत असल्याचे दिसून आले. कॉपी पुरविण्यासाठी बाहेरील काही अज्ञात इसमांचीही मदत घेतल्याचे निदर्शनास आले..या सर्व गैरप्रकारात केंद्रसंचालक संजय घाडगे हे सक्रीय सहभाग नोंदविताना फुटेजमध्ये दिसून आले. त्यांनी केंद्रावरील गैरप्रकारावर कोणतेही नियंत्रण न ठेवता उलट गैरप्रकारास मदत केल्याचे स्पष्ट झालेआहे. याची गांभीर्याने दखल घेत तातडीने केंद्रसंचालक बदलण्यात आले. इतर सर्व परीक्षेशी संबंधित कर्मचारी देखील बदलण्याची प्रकिया सुरु आहे. हे परीक्षा केंद्र रद्द करण्याची शिफारस या अंतरिम अहवालात बीड जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी केली आहे..या केंद्रावरील सीसीटीव्ही उपलब्ध नसलेल्या वर्गातही असाच गैरप्रकार सुरु असल्याची दाट शक्यता लक्षात घेता उर्वरीत आठ वर्ग खोल्यातील पर्यवेक्षक अशा एकूण १६ पर्यवेक्षकांवर मेकनूर पोलीस स्टेशनमध्ये महाराष्ट्र विद्यापीठ मंडळ आणि इतर विशिष्ट गैरप्रकार प्रतिबंध कायदा १९८२ मधील कलम ७ व ८ अन्वये तसेच सह कलम ३ (५) भारतीय न्याय संहितेप्रमाणे कायदेशीर फिर्याद दाखल करण्याची प्रक्रीया सुरु करण्यात आल्याची माहिती मंडळाने दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.