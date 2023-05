HSC Result: वडिलांनीच जाहीर केला मुलीचा बारावीचा निकाल! नेमका काय घडलाय हा दुर्मिळ क्षण?

By

पुणे : बारावीच्या परीक्षेच्या निकालात दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मुली अव्वल ठरल्या असतानाच त्यात खुद्द महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी यांच्या मुलीचाही समावेश आहे. यानिमित्ताने वडिलांनाच आपल्या मुलीचा बारावीचा निकाल जाहीर करण्याचा दुर्मिळ क्षण अनुभवायला मिळाला. (HSC Result father announced his doughters 12th result this is a rare moment)

गोसावी यांची कन्या संस्कृती गोसावी विज्ञान शाखेत असून तिने बारावीला ७७.५० टक्के गुण मिळविले आहेत. बाणेर येथील आदित्य कनिष्ठ महाविद्यालयात ती शिक्षण घेत आहे. यंदा शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावींकडं आणि त्यांची मुलगीही याच वर्षी बारावीत असल्यानं वडिलांनी मुलीचा निकाल जाहीर करण्याचा दुर्मिळ क्षण अनुभवायला मिळाला. (HSC Result)

गोसावी म्हणाले, ‘‘माझी मोठी मुलगी पुण्यातच एम. एस्सीचं शिक्षण घेत आहे. तर संस्कृतीला अभियांत्रिकी क्षेत्रात करिअर करायचे आहे. तिने जेईई मेनची परीक्षा दिली असून त्यात तिचे पर्सेंटाईल चांगले असून तिला देशातील उत्तम राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्थेत (एनआयटी) प्रवेश मिळू शकेल. त्याशिवाय तिने राज्यातील सीईटी परीक्षा देखील दिली आहे’’