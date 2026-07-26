Pune Weather News: चार दिवसांच्या संततधारेनंतर पुणेकरांना दिलासा; शहरात पावसाची विश्रांती, घाटमाथ्यावर 'रेड अलर्ट'

पुणे : गेल्या चार दिवसांपासून शहरात सुरू असलेल्या संततधार पावसानंतर शनिवारी (ता. २५) पुणेकरांना काहीसा दिलासा मिळाला. शहरातील बहुतांश भागांत पावसाने विश्रांती घेतली असून, काही ठिकाणी केवळ हलक्या सरी बरसल्या. दिवसभर ढगाळ वातावरण असूनही अधूनमधून ऊन पडल्याने वातावरणात बदल जाणवला. मात्र, शहरात उघडीप असली, तरी घाटमाथा परिसरात पावसाचा जोर कायम आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी पुण्यात कमाल तापमान २९ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २२.४ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात आले. शहरात पावसाचा जोर ओसरला असला, तरी घाट विभागात काही ठिकाणी जोरदार ते अतिजोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच, तुरळक ठिकाणी अतिवृष्टीची शक्यता असल्याने हवामानशास्त्र विभागाने या परिसरासाठी ‘रेड अलर्ट’ जारी केला आहे..शहर आणि परिसरात रविवारी (ता. २६) तापमानात किंचित घट होण्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तवली आहे. रविवारी कमाल तापमान २८ अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २२ अंश सेल्सिअस राहण्याचा अंदाज आहे. शहरात आकाश अंशतः ते सामान्यतः ढगाळ राहील. तसेच दुपारनंतर किंवा सायंकाळी अत्यंत हलक्या ते हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे..सायंकाळी सहापर्यंतचा पाऊस(मिलिमीटरमध्ये)शिवाजीनगर : ०.४पाषाण : ०.५एनडीए : ०.५कोरेगाव पार्क : १.०चिंचवड : ४.०दापोडी : १.०हडपसर : ०.५लवळे : ५४.०.Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.धरणांतील पाणीसाठ्याची स्थिती (शनिवारी सायं. ५ पर्यंत)धरण क्षमता (टीएमसी) आजचासाठा (टीएमसी) टक्केवारी पाऊस मिमी. एकूणपाऊस मिमी.खडकवासला १.९७ १.९७ १००.०० ०१ ५२८पानशेत १०.४१ ९.४४ ८८.६७ ११ १,५०६वरसगाव १२.८२ १०.६४ ८२.९५ ११ १,४४४टेमघर ३.७१ २.५३ ६८.१९ १६ २,०४३पवना ८.५१ ८.१८ ९६.०९ २४ १,९६५भामा आसखेड ७.६७ ७.१६ ९३.३७ ०५ ६४३वडिवळे १.०७ १.०५ ९७.८६ २१ १,६९८डिंभे १२.५० १०.९२ ८७.४५ १५ ८३८चासकमान ८.५४ ७.३५ ९६.९९ ०९ ६६१गुंजवणी ३.६९ ३.२० ८६.६६ ०५ १,३५८नीरा देवघर ११.७३ ९.७३ ८२.९२ १२ १,२२४भाटघर २३.५० १८.२२ ७७.५३ ०० ५५७वीर ९.४१ ९.४१ १००.०० ०० २८०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.