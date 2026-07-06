Kargil Vijay Diwas Donation: कारगिल विजय दिनानिमित्त ‘हम है ना..!’ फाउंडेशनकडून क्वीन मेरीज टेक्निकल इन्स्टिट्यूटला ३५ हजारांचा कृतज्ञता निधी

पराग जगतापओतूर : कारगिल विजय दिनाच्या पार्श्वभूमीवर युद्धात जखमी होऊन दिव्यांगत्व आलेल्या सैनिकांच्या पुनर्वसनासाठी कार्यरत असलेल्या खडकी येथील क्वीन मेरीज टेक्निकल इन्स्टिट्यूटला 'हम है ना..!' फाउंडेशनतर्फे ३५ हजार रुपयांचा कृतज्ञता निधी प्रदान करण्यात आला..कार्यक्रमाचे उद्घाटन डीन कर्नल डॉ. वसंत बल्लेवार यांच्या हस्ते झाले. बालचमूच्या नृत्याने व सैनिक प्रशिक्षणार्थींच्या देशभक्तीपर गीताने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. ऑनरेबल कॅप्टन वल्सराजन, नाईक सुभेदार महेश शेडगे आणि नाईक गुरु चरण सिंग यांनी युद्धातील अनुभव कथन केले..कर्नल बल्लेवार यांनी दिव्यांग सैनिकांना दिल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक प्रशिक्षणाची माहिती देत 'हम है ना..!' फाउंडेशनच्या सामाजिक उपक्रमांचे कौतुक केले.उदापूरचे सुपुत्र व हम है ना..!' फाउंडेशनचे संस्थापक राम शिंदे यांनी शहीद व दिव्यांग सैनिकांविषयी समाजात कृतज्ञतेची भावना निर्माण करण्यासाठी फाउंडेशन विविध उपक्रम राबवत असल्याची माहिती दिली..यावेळी फाउंडेशनच्या अध्यक्षा स्नेहल भोर, उपाध्यक्ष के. जी. देशमुख, प्रा. दीपिका जंगम, सत्यवान शिंदे, निवृत्त कॅप्टन भिकाजी भागवत, निवृत्त सुभेदार जगन्नाथ खामकर, गणेश दरवडे, नंदेश्वरी गव्हाणे, राजेंद्र खेत्री यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते..कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन चेतना कड यांनी, तर आभार प्रा. दिपाली शिंदे-पाटील यांनी मानले. पूजा काळे यांची रांगोळी आणि पुनम पानसरे यांचे देशभक्तीपर गीत कार्यक्रमाचे आकर्षण ठरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.