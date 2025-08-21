Human Skeleton on yerawada road
Vadgaon Sheri News : ‘त्या’ मानवी सांगाड्यामुळे येरवडा पोलिसांची पळापळ

मोठी रहदारी असलेल्या येरवड्यातील शास्त्रीनगर चौकात मानवी हाडाचा सांगाडा आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली.
वडगाव शेरी - मोठी रहदारी असलेल्या येरवड्यातील शास्त्रीनगर चौकात मानवी हाडाचा सांगाडा आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली. हे ठिकाण येरवडा पोलीस ठाण्यापासून हाकेच्या अंतरावर असल्यामुळे पोलिसांची ही चांगलीच पळापळ झाली. ही खबर मिळताच पोलिसांनी जागेवर जाऊन तो मानवी हाडांचा सांगाडा ताब्यात घेतला. आणि त्यानंतर सगळ्या गोष्टीचा उलगडा झाला.

