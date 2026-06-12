पुणे

Sant Dnyaneshwar Palkhi: संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यात बैलजोडीच्या मानासाठीचे उमेश रानवडेंचे उपोषण मागे; आगामी ४८ तासांत तोडगा काढण्याचे आश्वासन!

Alandi temple trust promises solution within 48 hours: पालखी सोहळ्यातील बैलजोडी मानावरील वादाला तात्पुरता विराम; लेखी आश्वासनानंतर उमेश रानवडेंचे उपोषण स्थगित, ४८ तासांत निर्णयाची अपेक्षा
Umesh Ranawade Calls Off Fast After 48-Hour Deadline for Palkhi Honor Decision

Umesh Ranawade Calls Off Fast After 48-Hour Deadline for Palkhi Honor Decision

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आळंदी : संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यात चांदीच्या रथाला बैलजोडी जुंपण्याच्या मानावरून उमेश रानवडे यांनी गुरुवारी उपोषण सुरू केले होते. आगामी ४८ तासांत तोडगा काढण्याचे लेखी आश्वासन बैलजोडी निवड समिती आणि आळंदी देवस्थानच्या विश्वस्तांनी दिल्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले.

Loading content, please wait...
pune
alandi
district
Sant Dnyaneshwar Maharaj