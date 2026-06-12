Sant Dnyaneshwar Palkhi: संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यात बैलजोडीच्या मानासाठीचे उमेश रानवडेंचे उपोषण मागे; आगामी ४८ तासांत तोडगा काढण्याचे आश्वासन!

आळंदी : संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्यात चांदीच्या रथाला बैलजोडी जुंपण्याच्या मानावरून उमेश रानवडे यांनी गुरुवारी उपोषण सुरू केले होते. आगामी ४८ तासांत तोडगा काढण्याचे लेखी आश्वासन बैलजोडी निवड समिती आणि आळंदी देवस्थानच्या विश्वस्तांनी दिल्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले..Zojila Tunnel: ‘झोजिला बोगद्या’ची दोन्ही टोके जोडली! सहा वर्षांच्या अथक चिकाटीने कारगिल-लडाख जवळ; काम निर्णायक टप्प्यावर.बैलजोडी निवड समितीच्या वतीने हर्षवर्धन रानवडे आणि तुळशीराम रानवडे या दोन कुटुंबांना बैलजोडी जुंपण्याच्या मानाबाबत पत्र देण्यात आले होते. मात्र, देवस्थानने अद्याप अंतिम निर्णय दिलेला नाही. हा मान आपल्याला मिळावा, यासाठी उमेश रानवडे यांनी उपोषणाचा इशारा दिला होता. गुरुवारी (ता. ११) सकाळी त्यांनी बैलजोडीसह महाद्वार चौकातून मिरवणूक काढत आंदोलनस्थळी प्रवेश केला आणि बेमुदत उपोषणास सुरुवात केली. .‘‘जोपर्यंत मला न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत माझे उपोषण सुरू राहील,’’ अशी भूमिका त्यांनी मांडली. रानवडे यांनी निवेदनाद्वारे मागण्या मांडल्या आहेत. आजतागायत त्यांना पालखी रथासाठी बैलजोडी सेवा करण्याची संधी मिळालेली नसून, ती मिळावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. बैलजोडी निवड समिती आणि समितीचे उपाध्यक्ष शिवाजी रानवडे यांच्या घराण्यातील व्यक्तींनाच बैलजोडीचा मान दिला जातो, असा आरोप त्यांनी केला. .कोणालाही विश्वासात न घेता निर्णय घेतले जात असल्याने संबंधित बैलजोडी निवड समिती अधिकृत आहे की अनधिकृत? याबाबत लेखी स्पष्टीकरण देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. समिती अधिकृत असल्यास देवस्थान समितीने संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी. समिती अनधिकृत असल्याचे आढळल्यास ती बरखास्त करून नव्याने समितीची स्थापना करण्याची मागणीही उमेश रानवडे यांनी केली..Shirdi Railway Station: साईभक्तांसाठी मोठी खुशखबर! कुंभमेळ्यापूर्वी शिर्डी रेल्वे स्थानकाचा कायापालट हाेणार, ६० कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी.दरम्यान, गुरुवारी सायंकाळी चारच्या सुमारास आळंदी देवस्थानचे विश्वस्त योगी निरंजननाथ, बैलजोडी निवड समितीचे अध्यक्ष बबनराव कुऱ्हाडे, उपाध्यक्ष शिवाजी रानवडे, नंदकुमार कुऱ्हाडे, रमेश कुऱ्हाडे, रामचंद्र भोसले, माजी नगराध्यक्ष राहुल चिताळकर, नितीन साळुंखे आणि मच्छिंद्र शेंडे यांच्या उपस्थितीत उमेश रानवडे यांना लिंबूपाणी देऊन बैलजोडीबाबतचे उपोषण स्थगित करण्यात आले. पुढील ४८ तासांमध्ये या बैलजोडी निवडीबाबत तोडगा काढू, असे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर हे उपोषण मागे घेतल्याचे रानवडे यांनी जाहीर केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.