Pune Crime : कौटुंबिक वादातून पतीकडून पत्नीस बेदम मारहाण

कौटुंबिक वादातून पतीने त्याच्या पत्नीस दांडक्याने बेदम मारहाण करून खुनाचा प्रयत्न केल्याची घटना केसनंद परिसरात घडली.
पुणे - कौटुंबिक वादातून पतीने त्याच्या पत्नीस दांडक्याने बेदम मारहाण करून खुनाचा प्रयत्न केल्याची घटना केसनंद परिसरात घडली. या प्रकरणी पोलिसांनी पतीला अटक केली आहे.

