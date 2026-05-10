Ambegaon Fire News: आंबेगाव तालुक्यात शेतमजुरांच्या संसाराला आग! झोपडी, गोठा आणि संसार भस्मसात, दोन बालकांचे प्राण थोडक्यात बचावले..

-डी.के.वळसे पाटीलमंचर : लांडेवाडी (ता.आंबेगाव) येथे डोंगराला लागलेल्या आगीमुळे शेतमजुराच्या दोन झोपड्यांसह गोठा जळून खाक झाला. या घटनेत सुमारे १ लाख ७० हजार रुपयांचे नुकसान झाले असून दोन महिलांच्या प्रसंगावधानामुळे दोन बालकांचे प्राण वाचल्याने मोठी दुर्घटना टळली. ही घटना शनिवारी (ता. ९) दुपारी घडली..लांडेवाडी येथील दर्यावस्ती परिसरात लागलेल्या आगीने काही वेळातच रौद्र रूप धारण केले. गुलाब वसंत केवाळे यांच्या गोठ्यात ठेवलेले शेतीसाठी लागणारे साहित्य, जनावरांच्या चाऱ्याची पोती, घरगुती वस्तू तसेच इतर साहित्य आगीत भस्मसात झाले. तसेच सागर दादाभाऊ केदारी यांच्या झोपडीचेही मोठे नुकसान झाले असून झोपडीत ठेवलेल्या संसारोपयोगी वस्तू जळून खाक झाल्या.दरम्यान, माही सागर केदारी (वय ८ महिने) व शिवांश गुलाब केवाळे (वय १० महिने) ही बालके झोपडीत असताना परिसरातील दोन महिलांनी धाडस दाखवत त्यांना बाहेर काढले. त्यामुळे संभाव्य अनर्थ टळला..घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिक खंडेराव आढळराव पाटील, अभिजित आढळराव पाटील, प्रदीप आढळराव पाटील, सोमनाथ आढळराव पाटील, अविनाश आढळराव पाटील तसेच वनमजूर रामभाऊ उभे यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तोपर्यंत मोठे नुकसान झाले होते.घटनास्थळी तहसीलदार डॉ. सचिन वाघ यांनी भेट देऊन पाहणी केली. महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पंचांसमवेत पंचनामे पूर्ण केले असून नुकसानाचा अहवाल वरिष्ठांकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली..या घटनेमुळे संबंधित शेतकरी कुटुंबांवर आर्थिक संकट कोसळले असून शासनाने तातडीने आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. उन्हाळ्यात ग्रामीण भागात वारंवार आगीच्या घटना घडत असल्याने नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.."आगीत झालेले नुकसान हे शेतकरी कुटुंबांसाठी मोठा धक्का आहे. पंचनामे पूर्ण झाले असून शासनाकडून तातडीची आर्थिक मदत मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. प्रशासनाने या प्रकरणात संवेदनशीलता दाखवावी."— खंडेराव आढळराव पाटील, अध्यक्ष, महात्मा गांधी तंटामुक्ती समिती, लांडेवाडी..मदतीसाठी गावकऱ्यांची धाव; एक तासात ५० हजारांची मदतसागर केदारी व गुलाब केवाळे यांच्या कुटुंबावर ओढावलेल्या दुर्दैवी प्रसंगानंतर लांडेवाडी ग्रामस्थांनी माणुसकीचे दर्शन घडवत मदतीचा हात पुढे केला. लांडेवाडीचे उपसरपंच अंकुश लांडे पाटील व खंडेराव आढळराव पाटील यांनी पुढाकार घेत गावकऱ्यांना मदतीचे आवाहन केले. त्यांच्या आवाहनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत अवघ्या पंधरा मिनिटांत सुमारे ५० हजार रुपयांची मदत जमा झाली..याशिवाय उद्योजक संजय थोरात यांनी केदारी कुटुंबाला दोन महिने पुरेल एवढे किराणा साहित्य, संसारोपयोगी वस्तू तसेच मुलांसाठी शैक्षणिक साहित्य देण्याची घोषणा केली. ग्रामस्थ, सामाजिक कार्यकर्ते व दानशूर व्यक्तींनी दाखविलेल्या या संवेदनशीलतेमुळे अडचणीत सापडलेल्या केदारी कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.