पुणे

हुतात्मा राजगुरू बाल कुस्ती स्पर्धा अन्यत्र

हुतात्मा राजगुरू बाल कुस्ती स्पर्धा अन्यत्र
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राजगुरुनगर, ता. ८ : खेड येथील हुतात्मा राजगुरू क्रीडा संकुलात इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (ईव्हीएम) ठेवल्याने हुतात्मा राजगुरू बाल कुस्ती स्पर्धेचे ठिकाण बदलण्याची वेळ आयोजकांवर आली आहे. क्रांतीदिनी होणारी ही स्पर्धा आता आळंदी-वडगाव घेणंद रस्त्यावरील नक्षत्र मंगल कार्यालयात होणार असून, क्रीडा संकुलाचा वापर गोदामासारखा होत असल्याबद्दल क्रीडाप्रेमींनी संताप व्यक्त केला आहे.

पुणे जिल्हा कुस्तीगीर संघाच्या मान्यतेने आणि खेड तालुका कुस्तीगीर तालीम संघाच्या वतीने रविवारी (ता. ९) मुले व मुलींच्या बाल गटासाठी या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. तालीम संघाचे पदाधिकारी स्वखर्चाने दरवर्षी हुतात्मा राजगुरू बाल कुस्ती स्पर्धा, महाराष्ट्र केसरी निवड चाचणी आणि खेड केसरी अशा तीन महत्त्वाच्या स्पर्धांचे आयोजन करतात. या स्पर्धांसाठी हक्काचे ठिकाण असलेल्या क्रीडा संकुलात सध्या ईव्हीएम मशिन ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ऐनवेळी स्पर्धेचे ठिकाण बदलावे लागल्याने आयोजकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागला आहे.
तालुका क्रीडा संकुलाचा वापर अलीकडे केवळ निवडणूक साहित्याचे गोदाम, निवडणूक प्रक्रिया आणि मतमोजणीसाठीच केला जात असल्याचे चित्र आहे. यामुळे संकुलातील बॅडमिंटन कोर्ट आणि व्यायामशाळा सातत्याने बंद असतात. क्रीडा संकुल उभारण्यापूर्वी निवडणुकांसाठी पर्यायी व्यवस्था केली जात होती. मात्र, आता निवडणूक यंत्रणेने संकुलाचा ताबा घेतल्याने खेळाडूंच्या सरावावर आणि स्पर्धांवर गदा आली आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे स्थानिक खेळाडूंमध्ये तीव्र नाराजी असून क्रीडा संकुल खेळांसाठी मोकळे करण्याची मागणी होत आहे.

क्रीडा संकुलाचा अधिकाधिक वापर क्रीडाविषयक उपक्रमांसाठी होणे अपेक्षित आहे. मात्र संकुलात ईव्हीएम मशीन ठेवून स्पर्धा अन्यत्र घ्यायला लावणे हे प्रशासनाच्या क्रीडाविषयक अनास्थेचे स्पष्ट उदाहरण आहे. प्रशासनाने तातडीने या ईव्हीएम दुसरीकडे हलवाव्यात आणि खेळाडूंसाठी क्रीडा संकुल खुले करून द्यावे.
- बाळासाहेब चौधरी, अध्यक्ष, खेड तालुका कुस्तीगीर तालीम संघ

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