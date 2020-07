'पुणेरी पाटी'ने सुरु केलं ऑनलाइन युद्ध, विषय हैदराबादी बिर्याणीचा

पुणे - 'पुणेरी पाटी'वर अनेक भन्नाट अशा सुचना लिहिलेल्या असतात. त्या सुचना पाळण्यासाठी असतात की वाचण्यासाठी असाही प्रश्न पडावा. पण सध्या अशाच एका भल्या मोठ्या डिजिटल पुणेरी पाटीने सोशल मीडियावर ऑनलाइन युद्धच सुरु झालं. या युद्धाचा विषय आहे हैदराबादी बिर्याणी. बिर्याणी प्रेमींसाठी इतर शहरांचे नाव जोडून तयार करण्यात येणारी बिर्याणी ही बिर्याणी असूच शकत नाही. अशा कट्टर बिर्याणी प्रेमींनी या बोर्डाला शेअर करत हैदराबादी बिर्याणी आणि इतर बिर्याणीमधील फरक सांगितला आहे. अर्थात प्रत्येक शहराची खाद्यसंस्कृती असते. त्या खाद्यसंस्कृतीत एखादा पदार्थ विशेष असतो. तो चवीने खाल्ला जातो पण त्यावरून हे असं सोशल मीडियावरही तिखट अशी चर्चा आता रंगली आहे.

पुण्यातील एका रेस्टॉरंटमधील बोर्डचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यावर बिर्याणी पॉलिसी असं टायटल लिहून त्याखाली बिर्याणी कशी असते आणि बिर्याणी म्हणून खपवला जाणारा पुलाव याबद्दल सांगितलं आहे. बोर्डवर म्हटलं आहे की, हैदराबादी बिर्याणी सोडून इतर सर्व प्रकारच्या बिर्याणी या पुलाव समजल्या जातील.

Biryani = Hyderabadi.

Everything else = Some Pullav / Masala Rice.

Fact.

— Danish Manzoor | Physical Distancing (@TellDM) July 1, 2020