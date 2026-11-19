बारामती - बारामतीत शिवसेनेचे पाय रोवण्याच्या उद्देशाने नव्हे, तर पुणे जिल्ह्यात शिवसेनेची संघटना वाढविण्यासाठी आम्ही आलो आहोत. महायुतीतील प्रत्येक पक्षाला आपली संघटना वाढविण्याचा अधिकार आहे. कोणत्याही पक्षाला आव्हान देणे किंवा कोणाचे अस्तित्व संपविणे हा आमचा उद्देश नाही, असे स्पष्टीकरण उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी गुरुवारी (ता. १९) बारामती येथे दिले..शिवसेनेचे उपनेते सचिन अहिर यांच्यासह पुणे जिल्ह्याच्या संघटनात्मक दौऱ्यावर आलेल्या सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत विविध विषयांवर भूमिका मांडली. पुणे जिल्हा प्रमुख सुरेंद्र जेवरे यांच्या सह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.उदय सामंत म्हणाले, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुणे जिल्ह्यात संघटना वाढविण्याची जबाबदारी मी आणि सचिन अहिर यांच्यावर सोपविली आहे. बारामतीत आल्यानंतर दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या स्मृतिस्थळाला भेट देऊन आदरांजली वाहिली. अजितदादांनी बारामतीच्या विकासासाठी मोठे काम केले आहे. त्यांच्या निधनानंतर प्रथमच संघटनात्मक दौऱ्यानिमित्त येथे आलो असल्याने त्यांच्या स्मृतींना अभिवादन केले..अजित पवार अपघाताची चौकशी झालीच पाहिजेअजित पवार यांच्या विमान अपघाताची चौकशी झाली पाहिजे, ही एकनाथ शिंदे आणि शिवसेनेची भूमिका आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. चौकशीचा अहवाल लवकरात लवकर राज्यासमोर आला पाहिजे. मात्र, अपघाताच्या चौकशीची मागणी करणे आणि अपघाताचे राजकारण करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. अपघाताचे राजकारण करणे चुकीचे आहे, असे सामंत यांनी स्पष्ट केले.रोहित पवार यांच्या भूमिकेबाबत विचारले असता, लोकशाहीत प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. रोहित पवार काय करत आहेत, हे त्यांनाच माहिती. मात्र, चौकशी झालीच पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले..ठाकरे गटाच्या आंदोलनावरून काँग्रेसवर टीकाबाळासाहेब ठाकरे यांच्या छायाचित्राच्या विटंबनेवरून ठाकरे गटाने केलेल्या आंदोलनाबाबत बोलताना सामंत यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला. बाळासाहेबांच्या स्मृतिदिनानिमित्त काँग्रेसच्या महाराष्ट्रातील किंवा दिल्लीतील एकाही मोठ्या नेत्याने आदरांजली वाहणारे ट्विट केले नाही. त्यामुळे ठाकरे गटाने काँग्रेसच्या विरोधात आंदोलन करायला हवे होते, अशी टीका त्यांनी केली..या घटनेबाबत संबंधितांनी पत्रकार परिषद घेऊन बाळासाहेबांचा फोटो फाडण्याचा कोणताही उद्देश नव्हता, असे स्पष्ट केले आहे. मी कोणाचे समर्थन करत नाही; मात्र संबंधितांनी बाळासाहेबांविषयी आदराची भावना व्यक्त केली आहे. काँग्रेसने बाळासाहेबांना आदरांजली न वाहिल्याचे पाप झाकण्यासाठी काही जण या घटनेचे राजकीय भांडवल करत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेचे काँग्रेस होऊ देणार नाही, अशी भूमिका मांडली होती. उद्धव ठाकरे गट काँग्रेससोबत गेल्यानेच आम्ही उठाव केला. बाळासाहेबांचे विचार आणि त्यांच्याविषयीचा आदर आम्हाला आजही आहे, असेही ते म्हणाले..महायुती म्हणूनच जिल्हा बँकेची निवडणूक लढवावीपुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक सर्वांनी एकत्र येऊन महायुती म्हणून लढवावी. अजितदादांना अपेक्षित असलेला सहकार पुढे न्यायचा असेल, तर बँकेकडे पक्षीय दृष्टिकोनातून न पाहता सहकार क्षेत्र म्हणून पाहिले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. सहकार क्षेत्रात राजकारण नसावे, असेही ते म्हणाले.सातारा जिल्ह्यात महायुतीतील पक्ष वेगवेगळे लढत असले, तरी एका साताऱ्याचा अपवाद वगळता अन्य ठिकाणी महायुती म्हणून एकत्र काम सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..बारामतीत २० कोटींचे अद्ययावत विश्रामगृहदिवंगत अजित पवार यांच्या विकासाच्या संकल्पनेनुसार एमआयडीसीने बारामतीत सुमारे २० कोटी रुपये खर्चून अद्ययावत विश्रामगृह उभारले आहे. पुढील १५ दिवसांत जिल्ह्याच्या पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची वेळ घेऊन या विश्रामगृहाचे उद्घाटन करण्यात येणार आहे. या ठिकाणी अजितदादांचे तैलचित्र लावण्याचाही निर्णय गुरुवारी सकाळी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती सामंत यांनी दिली.दरम्यान, इंदापूर येथील एमआयडीसीचे काम नियोजित कालावधीत पूर्ण केले जाईल. एमआयडीसी उभारणीसाठी विविध टप्पे असून, त्यानुसार काम सुरू आहे..मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी कालच चर्चा झाली असून, मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या तरुणांच्या कुटुंबीयांना एमआयडीसीमध्ये अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. विशेष बाब म्हणून या नियुक्त्या केल्या जातील आणि पुढील काही दिवसांत त्याची अंमलबजावणी होईल, असेही सामंत यांनी सांगितले.शिवसेनेच्या पक्षाच्या निकालाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण सुरू असल्याने त्यावर भाष्य करणे योग्य नाही. आमच्या वकिलांनी सर्व कागदपत्रे सादर केली असून, आम्हाला योग्य न्याय मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. संजय शिरसाट यांच्या घरावरील हल्ल्याबाबत पोलीस तपास सुरू असून, तपासानंतरच बोलणे योग्य ठरेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.