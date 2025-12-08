पुणे

Agro Chemical Awareness : आयसीएआर–डीएफआरच्या १६व्या वर्धापनदिनानिमित्त शेतकरी, शास्त्रज्ञ आणि तज्ज्ञांच्या सहभागातून विविध जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. फुलशेती क्षेत्रातील तंत्रज्ञान, धोरण आणि सुरक्षिततेवर भर देणारी महत्त्वाची सत्रे पार पडणार आहेत.
ICAR DFR Foundation Day : आयसीएआर–डीएफआरच्या १६ व्या वर्धापनदिनानिमित्त शेतकरी–शास्त्रज्ञांच्या उपस्थितीत बहुआयामी कार्यक्रम!

मांजरी : भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या पुष्प विज्ञान संशोधन संचालनालयाचा (आईसीएआर–डीएफआर) १६ व्या स्थापना दिवसानिमित्त बुधवारी (ता. १०) विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमासाठी संबंधित क्षेत्रातील पाहुणे, शास्त्रज्ञ, उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ, विविध संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच शेतकरी सहभागी होणार आहेत. संस्थेचा हा स्थापना दिवस संशोधक, धोरणकर्ते, उद्योग व शेतकरी या सर्वांसाठी संवाद आणि सहकार्याचे महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ म्हणून ओळखला जातो. दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांचा सहभाग होणार आहेत.

