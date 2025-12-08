ICAR DFR Foundation Day : आयसीएआर–डीएफआरच्या १६ व्या वर्धापनदिनानिमित्त शेतकरी–शास्त्रज्ञांच्या उपस्थितीत बहुआयामी कार्यक्रम!

मांजरी : भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या पुष्प विज्ञान संशोधन संचालनालयाचा (आईसीएआर–डीएफआर) १६ व्या स्थापना दिवसानिमित्त बुधवारी (ता. १०) विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमासाठी संबंधित क्षेत्रातील पाहुणे, शास्त्रज्ञ, उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ, विविध संस्थांचे प्रतिनिधी तसेच शेतकरी सहभागी होणार आहेत. संस्थेचा हा स्थापना दिवस संशोधक, धोरणकर्ते, उद्योग व शेतकरी या सर्वांसाठी संवाद आणि सहकार्याचे महत्त्वपूर्ण व्यासपीठ म्हणून ओळखला जातो. दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांचा सहभाग होणार आहेत..फुलशेती क्षेत्रात ज्ञानवृद्धी आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या आदान–प्रदानासाठी त्यांना ही एक महत्त्वाची संधी ठरणार आहे. कार्यक्रमात शेतकरी आणि प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींचा विशेष सत्कार करण्यात येणार आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांपर्यंत वैज्ञानिक माहिती, आधुनिक तंत्रज्ञान व जबाबदार शेतीबद्दल जाणीव पोहोचविण्यासाठी केलेल्या उल्लेखनीय कार्याचा गौरव यामध्ये केला जाईल. या दिवसानिमित्त “शेतीमध्ये कृषी रसायनांचा संतुलित वापर : पर्यावरण व शेत कामगारांची सुरक्षा” या विषयावर जनजागृती कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे..Pune Harassment Case : १७ वर्षांनंतरही छळ थांबला नाही; पुण्यात विवाहितेच्या तक्रारीवर सासरच्या पाचजणांवर गुन्हा!. ही कार्यशाळा नवी दिल्लीच्या क्रॉप केअर फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या सहकार्याने आयोजित केली आहे. या कार्यक्रमात दोनशेहून अधिक शेतकऱ्यांना ‘वनस्पती संरक्षण सुरक्षा किट’ वितरीत करण्यात येणार आहे. दुपारच्या सत्रात “मसुदा बीज विधेयक २०२५: फुलशेती क्षेत्रासाठी संधी आणि परिणाम” या विषयावर विचारमंथन सत्र आयोजित केले आहे. यामध्ये नियम, धोरण बदल आणि फुलशेती व्यवसायासाठी असलेल्या संधींवर सखोल चर्चा होणार आहे. आयसीएआर डीएफआरचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा समन्वय अधिकारी डॉ. डी. एम. फिरके यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.