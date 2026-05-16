आयसीआयसीआय बँकेचे अमेरिकी डॉलर डेबिट कार्ड

मुंबई, ता. १५ : आयसीआयसीआय बँकेने व्हिसाच्या भागीदारीत भारताचे पहिले अमेरिकी डॉलर व्यवहारांसाठीचे डेबिट कार्ड सादर केले आहे. गुजरातच्या ‘गिफ्ट सिटी’मधील आयएफएससी बँकिंग युनिटमधून हे कार्ड जारी करण्यात आले आहे. हे डेबिट कार्ड अमेरिकी डॉलरच्या जागतिक बँक खात्यांशी जोडलेले आहे. त्यामुळे या कार्डाद्वारे जागतिक स्तरावरील डॉलरचे व्यवहार सुलभतेने केले जातील. तसेच अनिवासी भारतीयांना त्यांच्या बँक खात्यातील अमेरिकी डॉलरचा वापर जगभरातील एटीएम, शॉपिंग मॉल आणि ई-कॉमर्स खरेदीसाठी करता येईल. कार्डचे चीप तंत्रज्ञान जागतिक मानाकांशी सुसंगत असल्याने कार्ड अत्यंत सुरक्षित आहे. या कारणामुळे अनिवासी भारतीयांना सुरक्षित, अखंड आणि उच्च दर्जाची दूरदेशातील पेमेंट सुविधा मिळेल, असे आयसीआयसीआय बँकेच्या कार्ड विभागाचे प्रमुख विपुल अग्रवाल म्हणाले.

