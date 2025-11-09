पुणे

IISER Pune : ऐतिहासिक! स्वदेशी ‘ट्रॅप्ड आयन क्वांटम बीट्स’ विकसित; पुण्यातील ‘आयसर’चे संशोधन; क्वांटम गेट्स, संगणक निर्मितीचा मार्ग मोकळा

Indian Scientists at IISER Pune Develop Indigenous 25 Q-Bits : पुण्यातील 'आयसर' (IISER) संस्थेतील भारतीय शास्त्रज्ञांनी 'ट्रॅप्ड आयन्स' या तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रथमच स्वदेशी २५ 'क्यू-बीट्स' विकसित करून क्वांटम कॉम्प्युटिंग क्षेत्रात ऐतिहासिक कामगिरी केली असून, आता नॅन्ड गेट आणि क्वांटम संगणक विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : क्वांटम संगणकासाठी आवश्यक ‘क्यू-बीट्स’ विकसित करण्यात भारतीय शास्त्रज्ञांना यश आले आहे. ‘ट्रॅप्ड आयन्स’ या तंत्रज्ञानाचा वापर करत प्रथमच पुण्यातील भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्थेच्या (आयसर) शास्त्रज्ञांनी स्वदेशी २५ क्यू-बीट्स तयार केले आहेत. यामुळे आता क्वांटम गेट्स आणि संगणक विकसित करता येईल.

