IISER Pune : ऐतिहासिक! स्वदेशी ‘ट्रॅप्ड आयन क्वांटम बीट्स’ विकसित; पुण्यातील ‘आयसर’चे संशोधन; क्वांटम गेट्स, संगणक निर्मितीचा मार्ग मोकळा

पुणे : क्वांटम संगणकासाठी आवश्यक 'क्यू-बीट्स' विकसित करण्यात भारतीय शास्त्रज्ञांना यश आले आहे. 'ट्रॅप्ड आयन्स' या तंत्रज्ञानाचा वापर करत प्रथमच पुण्यातील भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्थेच्या (आयसर) शास्त्रज्ञांनी स्वदेशी २५ क्यू-बीट्स तयार केले आहेत. यामुळे आता क्वांटम गेट्स आणि संगणक विकसित करता येईल..'आयसर'चे प्रा. डॉ. उमाकांत रापोल यांच्या नेतृत्वाखालील संशोधकांच्या चमूने ही ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. औषधनिर्माण, संरक्षण, हवामान, वित्तीय प्रणाली, अवकाश आदी क्षेत्रातील अत्यंत जटिल आणि प्रगत संशोधनासाठी सुरक्षित व सक्षम पर्याय म्हणून 'क्वांटम कॉम्प्युटिंग'कडे पाहिले जाते. अमेरिका, युरोप, रशिया आणि चीनमध्ये यावर संशोधन चालू असून आता भारतानेही या क्षेत्रात पाऊल टाकले आहे. प्रा. रापोल सांगतात, ''क्वांटम बीट्स विकसित करण्यासाठी आम्ही 'ट्रॅप्ड आयन्स' हे तंत्रज्ञान निवडले. कॅल्शियम मूलद्रव्याच्या आयनचा त्यासाठी वापर करण्यात आला आहे. .आमच्या प्रयोगशाळेत तब्बल २५ आयन्स ट्रॅप्ड करत क्यू-बीट्स विकसित करण्यात आले आहेत. आता याद्वारे संगणनासाठी आवश्यक 'नॅन्ड गेट' आम्ही तयार करणार आहोत. येत्या काळात यामध्ये उद्योगांनाही सामावून घेतले जाईल.'' मागील दोन वर्षांमध्ये 'आयसर'मध्ये क्वांटम तंत्रज्ञानासाठी विशेष प्रयोगशाळा विकसित करण्यात आली आहे. खुल्या बाजारात उपलब्ध हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरचा वापर करत शास्त्रज्ञांनी ही किमया साधली आहे. जगातील फार कमी प्रयोगशाळांना 'ट्रॅप्ड आयन्स'चा वापर करत क्यू-बीट्स विकसित करण्यात यश मिळाले असल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे..संशोधकांत कोण?या संशोधनामध्ये रईस ए. एस, शुवरती रॉय, जोएल सुनील, मोनू भारतीय, गणेश पवार, अथर्व माडकर, त्रिविजय जावळे, क्षितिजा सातव, एस. शरण आणि निरंजन देशमुख यांचा सहभाग आहे. 'नॅशनल क्वांटम मिशन' आणि 'नॅशनल मिशन ऑन इंटरडिसीप्लिनरी सायबर-फिजिकल सिस्टिम्स'द्वारे यासाठी संशोधन निधी प्राप्त झाला असून, 'आय-हब क्वांटम टेक्नॉलॉजी फाउंडेशन'च्या माध्यमातून 'आयसर'मध्ये हे संशोधन झाले आहे.क्यू-बीट्स महत्त्वाचे का?'अॅँड', 'ऑर' आणि 'नॅन्ड' अशा इलेक्ट्रॉनिक्स गेट्सच्या वापरातून मेमरी विकसित होते आणि असे गेट तयार करण्यासाठी बीट्स (०, १) ची आवश्यकता असते. क्वांटम कॉम्प्युटिंगसाठी लागणाऱ्या अशाच बीट्सला 'क्वांटम बीट्स' (क्यू-बीट्स) असे म्हटले जाते. विशेष म्हणजे क्लासिकल कॉम्प्युटरमधील बिट्सप्रमाणे क्यू-बिट्सला केवळ दोन (०,१) अवस्था नसतात. क्यूबिट्स '०' आणि '१' हे अध्यारोपणाच्या (सुपरपोजिशन) अवस्थेतही अस्तित्वात राहू शकतात. यामुळे, एकाच क्यू-बिटसह अनेक शक्यता निर्माण होतात आणि गणनेचा वेग वाढतो..स्वदेशी 'ट्रॅप्ड आयन क्वांटम बीट्स, आयसर'मध्ये विकसित व्हावेत, ही आमच्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. 'राष्ट्रीय क्वांटम मिशन' आणि 'नॅशनल मिशन ऑन इंटरडिसीप्लिनरी सायबर-फिजिकल सिस्टिम्स' या राष्ट्रीय वैज्ञानिक मोहिमांमुळे हे शक्य होऊ शकले.- प्रा. डॉ. सुनील भागवत, संचालक, आयसर पुणे.संशोधनाची वैशिष्ट्येअतिसंवाहकता, उदासीन अणू आणि 'ट्रॅप्ड आयन्स' अशा तीन प्रणालींचा वापर 'क्वांटम बीट्स' (क्यू-बीट्स) तयार करण्यासाठी होतो. भारतीय परिवेशात शाश्वत असलेल्या 'ट्रॅप्ड आयन्स' प्रणालीचा वापर 'आयसर'ने केला आहे.जास्त काळ स्थिर राहणारे हे क्यू-बीट्स मेमरीसाठी आवश्यक गेट्स तयार करण्यासाठी सक्षम आहेत. सध्या जरी २५ आयन्सपर्यंत ही मर्यादा असली तरी ती वाढविता येईल.देशात उपलब्ध संसाधनांचा वापर करत सर्वसामान्य तापमानाला या क्यू-बीट्सची निर्मिती करता येते. त्यामुळे ऊर्जा, खर्च आणि परिश्रमाची बचत होते. हे विश्वासार्ह आणि टिकाऊ तंत्रज्ञान आहे.