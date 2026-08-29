Pune IISER Students Protest: ‘आयसर’मध्ये विद्यार्थ्यांचे ठिय्या आंदोलन कायम; ४८ तासांनंतरही मागण्यांवर तोडगा नाही

पुणे : शैक्षणिक सुधारणा, मानसिक आरोग्य सुविधांचा अभाव आणि जाचक नियमांविरोधात भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्थेतील (आयसर) विद्यार्थ्यांचा ठिय्या सलग तिसऱ्या दिवशीही सुरूच राहिला. संस्थेचे संचालक आणि अधिष्ठाता यांच्या कार्यालयाबाहेर गुरुवारी सायंकाळपासून विद्यार्थी ठिय्या देऊन बसले आहेत. ‘आयसर’चे संचालक स्वतः मागण्या ऐकून घेत नाहीत, तोपर्यंत माघार न घेण्याचा पवित्रा विद्यार्थ्यांनी घेतला आहे..‘आयसर’मध्ये मानसिक आरोग्य सुविधांची मोठी कमतरता असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. प्रशासनाकडून विद्यार्थी प्रतिनिधींचा आवाज दाबला जात असल्याचा आरोपही विद्यार्थी करत आहेत. बेकायदा झडतीचा मुद्दा उपस्थित केल्याबद्दल विद्यार्थी परिषदेचे सरचिटणीस राज बागवे यांना निलंबित करण्यात आले होते, हे निलंबन तातडीने मागे घ्यावे, ही विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी आहे. संस्थेतील अधिष्ठातांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला होता, मात्र आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांवर शिस्तभंगविषयक कारवाई केली जाणार नाही, असे ठोस आश्वासन देण्यास प्रशासनाने नकार दिला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी थेट संचालकांशीच चर्चेचा आग्रह धरला आहे. दरम्यान, संचालकांनी विद्यार्थ्यांना ई-मेल पाठवून शिस्तभंगविषयक कारवाईतून सवलत देण्याचे मान्य केले आहे. मात्र, त्यासाठी ‘संस्थेच्या कामात अडथळा न आणणे’ आणि ‘बेकायदा कृत्य न करणे’ अशा अटी घातल्या आहेत. ‘बेकायदा कृत्य’ या शब्दाची व्याख्या स्पष्ट नसल्याने विद्यार्थ्यांनी यावर अधिक स्पष्टीकरण मागितले आहे..विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख पाच मागण्या :१. मानसिक आरोग्यासंदर्भात पायाभूत सुविधांमध्ये तातडीने सुधारणा करावी.२. वसतिगृहातील लिंगाधारित जाचक निर्बंध रद्द करावेत.३. विद्यार्थ्यांसाठी हक्काच्या मोकळ्या जागा उपलब्ध करून द्याव्यात.४. शांततापूर्ण आंदोलनावर कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई करू नये.५. विद्यार्थी प्रतिनिधी राज बागवे यांचे निलंबन मागे घ्यावे..‘आयसर’ प्रशासनाची भूमिका‘‘संस्थेतील एका विद्यार्थिनीचा १६ ऑगस्टला मृत्यू आणि एका विद्यार्थ्यावर झालेली शिस्तभंगविषयक कारवाई यांचा एकमेकांशी संबंध नाही.तसेच, संबंधित विद्यार्थ्यावर शिस्तभंगविषयक कारवाई करताना दिलेल्या प्रक्रियेचे पालन केले आहे. सविस्तर चौकशीनंतर, चौकशी समितीने दिलेला अहवाल आणि शिफारसी विचारात घेऊन संस्थेच्या संचालकांनी सक्षम प्राधिकारी म्हणून ही कारवाई केली होती. त्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्याने अपिलीय प्राधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली होती. नैसर्गिक न्यायदानाची तत्त्वे आणि प्रक्रियेनुसार, संबंधित विद्यार्थ्याने व्यक्त केलेली दिलगिरी आणि पश्चात्ताप लक्षात घेऊन अपिलीय प्राधिकाऱ्यांनी त्याच्या शिक्षेत कपात केली आहे. याशिवाय, वसतिगृहातील सुरक्षेच्या कारणास्तव काही नियम कडक केले आहेत. परंतु, सामायिक क्षेत्रे सर्वांसाठी खुली आहेत. मानसिक आरोग्यासाठी सध्या दोन पूर्णवेळ समुपदेशक असून, आणखी नियुक्त्यांची प्रक्रिया सुरू आहे. शांततापूर्ण आंदोलनावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही,’’ असे ‘आयसर’च्या प्रशासनाने अधिकृतरीत्या स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.