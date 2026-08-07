पुणे

दोन हॉस्टेल मेसला व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश

दोन हॉस्टेल मेसला व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश
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दोन हॉस्टेल मेसला व्यवसाय
बंद करण्याचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७: पवई येथील आयआयटी बॉम्बे कॅम्पसमधील दोन हॉस्टेल मेस आवश्यक अन्न परवान्याशिवाय सुरू असल्याचे तपासणीत आढळून आल्याने अन्न व औषध प्रशासनाने त्यांना तत्काळ व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही कारवाई राज्यभर राबविण्यात आलेल्या विशेष तपासणी मोहिमेदरम्यान करण्यात आली.
एफडीएला प्राप्त झालेल्या तक्रारीनंतर आयआयटी बॉम्बेतील तीन हॉस्टेल मेसची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये हॉस्टेल क्रमांक १ आणि हॉस्टेल क्रमांक ३ मधील मेसकडे अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ अंतर्गत आवश्यक अन्न परवाना किंवा नोंदणी नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे दोन्ही मेसना व्यवसाय बंद करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या. हॉस्टेल क्रमांक १२, १३ आणि १४ मधील अन्नपूर्णा केटरिंग सर्व्हिसेसकडे वैध परवाना असला तरी अन्न सुरक्षा नियमांतील त्रुटी आढळल्याने सुधारणा नोटीस देण्यात आली.

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