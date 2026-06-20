Balewadi News : पदपथावर बेकायदेशीर कूपनलिका (बोअरवेल) खोदकाम? जागरूक नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे मोठा अनर्थ टळला

बालेवाडी - बाणेर येथील मित्रनगर कॉलनी परिसरात पदपथावर सुरू असलेल्या कूपनलिका (बोअरवेल) खोदकामामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून, अशा प्रकारच्या कामाला परवानगी कोणी दिली, असा प्रश्न स्थानिक नागरिक उपस्थित करत आहेत. जागरूक नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे संभाव्य मोठा अनर्थ टळल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, बाणेर येथील राजयोग सोसायटी समोर, सर्व्हे नं. ११०/११/१, मित्रनगर कॉलनी परिसरातील सार्वजनिक पदपथावर बोअरवेलचे काम सुरू होते. या कामाबाबत स्थानिक नागरिक पुणे महापालिकेच्या पथ विभागाकडे चौकशी केली असता संबंधित अधिकाऱ्यांनी अशा कोणत्याही कामाची माहिती नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे या कामासाठी आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या होत्या का, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..विशेष म्हणजे, याच पदपथाखालून एमएनजीएलची गॅस वाहिनी गेली आहे. अशा परिस्थितीत खोदकामादरम्यान गॅस वाहिनीचे नुकसान झाल्यास गंभीर दुर्घटना घडण्याची शक्यता होती. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.परिसरातील जागरूक नागरिक संभाजी हरिभाऊ मगर यांनी तात्काळ ही बाब पुणे महापालिकेच्या पथ विभागाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच बाणेर पोलिस ठाण्यालाही याची माहिती देण्यात आली. माहिती मिळताच पोलिस कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी संबंधित काम तातडीने थांबविण्याची कारवाई केली..या घटनेनंतर सार्वजनिक पदपथावर सुरू असलेल्या खोदकामाची वैधता, संबंधित परवानग्या, तसेच यामागील जबाबदार व्यक्ती किंवा संस्था यांची चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. सार्वजनिक सुरक्षेशी संबंधित बाबींमध्ये कोणतीही हलगर्जीपणा होऊ नये, तसेच भूमिगत गॅस, वीज व अन्य सेवांच्या वाहिन्यांचे संरक्षण व्हावे यासाठी महापालिकेने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.