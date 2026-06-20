पुणे

Balewadi News : पदपथावर बेकायदेशीर कूपनलिका (बोअरवेल) खोदकाम? जागरूक नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे मोठा अनर्थ टळला

बाणेर येथील मित्रनगर कॉलनी परिसरात पदपथावर सुरू असलेल्या कूपनलिका (बोअरवेल) खोदकामामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
Illegal Borewell Drilling on Footpath

Illegal Borewell Drilling on Footpath

sakal

शीतल बर्गे
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बालेवाडी - बाणेर येथील मित्रनगर कॉलनी परिसरात पदपथावर सुरू असलेल्या कूपनलिका (बोअरवेल) खोदकामामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून, अशा प्रकारच्या कामाला परवानगी कोणी दिली, असा प्रश्न स्थानिक नागरिक उपस्थित करत आहेत. जागरूक नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे संभाव्य मोठा अनर्थ टळल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे.

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