Junnar Crime: जुन्नर पोलिसांची मोठी कारवाई! ६५० किलो गोवंशाचे मांस जप्त; आरोपी अटकेत

पराग जगतापओतूर: ता.जुन्नर येथील पोलिसांनी गोवंशाची अवैध वाहतूक करणाऱ्यांविरोधात मोठी कारवाई करत ६५० किलो गोवंशाचे मांस व वाहतुकीसाठी वापरण्यात आलेली इको कार असा एकूण ३.८० लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. या प्रकरणी एका आरोपीला अटक करण्यात आली असून न्यायालयाने त्याला दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १६ जुलै रोजी पहाटे १.२४ वाजण्याच्या सुमारास अहील्यानगर–कल्याण महामार्गावरील डिंगोरे (ता. जुन्नर) गावाजवळील बसथांब्याजवळ संशयास्पदरीत्या उभी असलेल्या एमएच-०२-ईसी-०७५६ क्रमांकाच्या मारुती सुझुकी इको वाहनाची माहिती पोलीस मित्र रविराज देवानंद चाळक यांनी रात्रगस्तीवरील पोलीस हवालदार सुरेश गेंगजे यांना दिली..त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत वाहनाची तपासणी केली असता, त्यामध्ये बेकायदेशीररीत्या कत्तल केलेल्या गोवंशाचे मुंडके व मांस आढळून आले. वाहनातील मांसाचे वजन केले असता ६५० किलो गोवंशाचे मांस मिळून आले. त्याची किंमत १ लाख ३० हजार रुपये असून वाहनासह एकूण ३ लाख ८० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.या प्रकरणी वाहन चालक इरफान गणी शेख (रा. दरोडी, ता. पारनेर, जि. अहील्यानगर) याला ताब्यात घेऊन अटक करण्यात आली. तसेच वाहन मालक युसुफ इक्बाल शेख (रा. आळकुटी, ता. पारनेर, जि. अहील्यानगर) याच्याविरुद्धही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलीस हवालदार सुरेश गेंगजे यांच्या फिर्यादीवरून ओतूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला असून प्राण्यांना क्रूरतेने वागविण्यास प्रतिबंध अधिनियम, १९६० तसेच महाराष्ट्र पशुसंवर्धन (सुधारित) कायद्याच्या संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.अटक आरोपीला न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने दोन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस हवालदार दिनेश साबळे हे ओतूर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी ज्ञानेश्वर बाजगीरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करीत आहेत..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध. ही कारवाई पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल, अप्पर पोलीस अधीक्षक शुभम कुमार, जुन्नर विभागाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी धनंजय पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रभारी अधिकारी ज्ञानेश्वर बाजगीरे, पोलीस हवालदार सुरेश गेंगजे, दिनेश साबळे, नामदेव बांबळे, पोलीस कर्मचारी मनोजकुमार राठोड, राजेंद्र आमले तसेच पोलीस मित्र रविराज चाळक यांच्या पथकाने यशस्वीरीत्या पार पाडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.