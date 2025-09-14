पुणे

Sinhagad Road : माणिकबाग परिसरात महापालिकेची अतिक्रमणविरोधी धडक कारवाई

Illegal Construction : सिंहगड रस्ता क्षेत्रातील माणिकबाग परिसरात PMC कडून अनधिकृत बांधकामांवर जोरदार कारवाई करत रस्ते आणि पदपथ मोकळे करण्यात आले.
सकाळ वृत्तसेवा
सिंहगड रस्ता : सिंहगड रस्ता क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीतील माणिकबाग परिसरातील रस्ते, पदपथ, इमारत फ्रंट व साइड मार्जिनमधील कच्च्या व पक्क्या अनधिकृत बांधकामांवर महापालिकेकडून कारवाई करण्यात आली. बांधकाम विकास विभाग झोन क्र. ३ आणि अतिक्रमण विभागाने ही संयुक्त कारवाई केली.

