लोणी काळभोर: कदमवाकवस्ती ग्रामपंचायत हद्दीतील गायकवाड वस्ती परिसरात सुरू असलेल्या प्रतिबंधित सुगंधित तंबाखू निर्मितीच्या अवैध कारखान्यावर पुणे शहर पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने छापा टाकून कारखाना उद्ध्वस्त केला आहे. या कारवाईत तयार तंबाखू, कच्चा माल, पॅकिंग साहित्य, पॅकिंग मशीन आणि वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारी चारचाकी गाडी असा एकूण ११ लाख १६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. याप्रकरणी रोहित दुर्गाप्रसाद गुप्ता (वय २६, रा. लोणी काळभोर) याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.दरोडा व वाहनचोरी विरोधी पथक क्रमांक दोनचे अधिकारी व कर्मचारी शनिवारी (ता. २१) पूर्व प्रादेशिक विभागात गस्त घालत असताना लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील इनोव्हेरा इंग्लिश स्कूलसमोर, गायकवाड वस्ती येथे पत्र्याच्या शेडमध्ये प्रतिबंधित सुगंधित तंबाखू तयार करण्याचा कारखाना सुरू असल्याची गोपनीय माहिती पोलीस हवालदार परेश सावंत व पोलीस अंमलदार सचिन कांबळे यांना मिळाली..त्यानुसार पथकाने अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीने संबंधित ठिकाणी अचानक छापा टाकला. यावेळी रोहित गुप्ता हा प्रतिबंधित सुगंधित तंबाखू तयार करताना रंगेहात आढळून आला. पोलिसांनी कारखान्यातील तयार माल, तंबाखू तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारा कच्चा माल, पॅकिंग साहित्य, पॅकिंग मशीन आणि चारचाकी वाहन असा ११ लाख १६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला..महाराष्ट्रात सार्वजनिक आरोग्याच्या हितासाठी सुगंधित तंबाखू, गुटखा, पानमसाला, सुगंधित सुपारी व तत्सम पदार्थांचे उत्पादन, साठवणूक, वितरण आणि विक्रीवर बंदी आहे. असे असतानाही बेकायदेशीररीत्या या पदार्थांची निर्मिती व विक्रीसाठी साठा केल्याप्रकरणी गुप्ता याच्याविरुद्ध लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक ४९७/२०२६ नुसार भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १२३, २२३, २७४ व २७५ अन्वये रविवारी (ता. २२) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...\rही कारवाई पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार, सहपोलीस आयुक्त संजय दराडे, अपर पोलीस आयुक्त तेजस्वी सातपुते, पोलीस उपायुक्त गौहर हसन आणि सहायक पोलीस आयुक्त शंकर खटके यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अंजुम बागवान, पोलीस उपनिरीक्षक संतोष तानावडे, सहायक फौजदार ज्योतिबा कुरळे, पोलीस हवालदार परेश सावंत, महेश बारवकर, पोलीस अंमलदार प्रफुल्ल मोरे व सचिन कांबळे यांच्या पथकाने या कारवाईत सहभाग घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.