Gas Cylinder Shortage : घरगुती गॅस सिलिंडरचा व्यावसायिक कारणासाठी वापर; कारवाई टाळण्यासाठी रिफिलिंगचा फंडा

नारायणगाव - व्यावसायिक गॅस सिलिंडर गरजे नुसार उपलब्ध होत नसल्याने एलपीजी गॅस ग्राहकांकडून वाढीव दराने घरगुती वापराचा गॅस सिलिंडरची खरेदी करून त्याचा वापर व्यावसायिक कारणासाठी करण्याचा नवीन फंडा काही लहान, मोठ्या हॉटेल व ढाबा व्यवसायाकडून केला जात आहे. यामुळे बहुतेक हॉटेलमध्ये घरगुती सिलेंडरचा वापर होत असल्याचे दिसून येत आहे. याकडे पुरवठा विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे..युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सुरुवातीच्या काळात व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा बंद करण्यात आला होता. त्यानंतर व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा अल्प प्रमाणात पुरवठा केला जात आहे. गरजेनुसार व्यावसायिक गॅस सिलिंडर उपलब्ध होत नसल्याने काही लहान, मोठे हॉटेल, ढाबा व्यावसायिक, हातगाडीवर वडापाव, पावभाजी, अमृततुल्य व अन्य खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांनी घरगुती ग्राहकांकडून तीन ते साडेतीन हजार रुपयांना गॅस सिलेंडर खरेदी करून तो व्यावसायिक कारणासाठी वापरण्याचा नवीन फंडा वापरला आहे..काही व्यवसायीक कारवाई टाळण्यासाठी घरगुती वापराच्या सिलेंडर मधील गॅसचे व्यवसायीक सिलेंडर मध्ये रिफेलींग करून त्याचा वापर करत आहेत. काही घरगुती ग्राहकांकडे कुटुंबातील दोन सदस्यांच्या नावे गॅस कनेक्शन आहेत. यामुळे त्यांना वाढीव गॅस सिलेंडर मिळत आहेत. आदिवासी भागातील काही ग्राहक गॅस सिलिंडर स्वयंपाकासाठी वापरत नाहीत. अशा ग्राहकांचा शोध घेऊन व्यावसायिक घरगुती गॅस सिलिंडर वाढीव भावाने खरेदी करत आहेत. यामुळे घरगुती गॅस सिलेंडरचा काळाबाजार मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याचे दिसून येत आहे..नाव न देण्याच्या अटीवर येथील एजन्सीचे संचालक म्हणाले घरगुती ग्राहकाने ऑनलाइन बुकिंग केल्यानंतर ओटीपी पाहून 45 दिवसानंतर त्यांना सिलेंडर दिला जातो. आदिवासी भागातील काही ग्राहक तसेच कुटुंबात दोन गॅस कनेक्शन असलेले ग्राहक टंचाईपूर्वी सिलेंडर खरेदी करत नव्हते, मात्र आता सिलेंडर खरेदी करत आहेत.