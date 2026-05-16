पुणे

चांडोहला हातभट्टीची कारवाईनंतरही विक्री

टाकळी हाजी, ता. १६ : चांडोह (ता. शिरूर) परिसरात हातभट्टीची दारू विकणाऱ्या एका व्यक्तीवर शिरूर पोलिसांनी साडेचार तासांच्या अंतरात दोनदा कारवाई करून गुन्हे दाखल केले. पहिल्या कारवाईनंतरही आरोपीने पुन्हा विक्री सुरू केल्याने पोलिसांनी ही धडक कारवाई केली. शिरूर पोलिसांनी गुरुवारी (ता. १४) दुपारी अडीच वाजता लाखणगाव पुलाजवळील काटवन परिसरात छापा टाकला. यावेळी देविदास उर्फ रामदास नानाभाऊ शिंदे (रा. चांडोह) याला गावठी दारूसह ताब्यात घेण्यात आले. पोलिस कर्मचारी सागर बोऱ्हाडे यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली होती. मात्र, या कारवाईनंतर अवघ्या साडेचार तासांत, म्हणजे रात्री सात वाजता शिंदे पुन्हा उसाच्या शेतात दारू विकताना आढळला. पोलिसांनी दुसऱ्यांदा छापा टाकून मुद्देमाल जप्त केला. पोलीस हवालदार बी. के. भवर यांच्या फिर्यादीवरून शिंदे विरुद्ध दुसरा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

