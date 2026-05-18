सोनई
सोनई पोलिसांची अवैध दारु विक्रेत्यांवर छापासत्र

चार जणावर कारवाई; २६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त

सोनई, ता.१८: सोनई पोलिसांनी विनापरवाना देशी, विदेशी दारु विक्री करीत असलेल्या हाॅटेल व धाब्यावर छापा मोहीम राबविण्यास सुरुवात केली आहे. कारवाईत २६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करून चार जणावर कारवाई करण्यात आली आहे.

जिल्हा पोलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांच्या सूचनेनंतर सहायक पोलिस निरीक्षक अनिल मोरे, फौजदार सुरज मेढे, बाबासाहेब लबडे व पथकाने सोनई- बेल्हेकरवाडी रस्त्यावर असलेल्या हाॅटेल राजवीर येथे छापा टाकून तीन हजार रुपयांच्या दारु बाटल्या जप्त करून ज्ञानेश्वर विष्णू डोळे यांच्यावर कारवाई केली आहे. चांदा- कुकाणे रस्त्यावर असलेल्या हाॅटेल सह्याद्रीच्या अडोशाला १० हजार ६२५ रूपये किंमतीच्या दारु बाटल्या जप्त करून संजय अण्णासाहेब भालके विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

पोलिस पथकाने मुळाथडी भागात मोठ्या प्रमाणात अवैध दारु होत असल्याच्या तक्रारीवरून पानेगाव- करजगाव रस्त्यावर असलेल्या हाॅटेल परिवार येथे छापा टाकून १० हजार ८३० रुपायाच्या विदेशी दारूच्या बाटल्या जप्त करून प्रमोद निवृत्ती जंगले विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. शिंगवेतुकाई फाटा येथील एका चिकन दुकानाच्या आडोशाला सोळाशे रुपये किंमतीची देशी दारु जप्त करून अनिल बादशहा पठाण विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

