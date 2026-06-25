पुणे

अवैध गौण खनिज उत्खननप्रकरणी कंपनीला सव्वा तीन कोटींचा दंड पिंपळदरवाडीतील तलावकामात नियमांचे उल्लंघन; सात दिवसांत दंड भरण्याचे आदेश

अवैध गौण खनिज उत्खननप्रकरणी कंपनीला सव्वा तीन कोटींचा दंड पिंपळदरवाडीतील तलावकामात नियमांचे उल्लंघन; सात दिवसांत दंड भरण्याचे आदेश
Published on

टुडे एकसाठी
अवैध गौण खनिज उत्खनन
कंपनीला सव्वातीन कोटींचा दंड
अकोले, ता. २५ : तालुक्यातील पिंपळदरवाडी येथील साठवण तलावाच्या कामादरम्यान शासनाची परवानगी न घेता मोठ्या प्रमाणावर गौण खनिजाचे उत्खनन केल्याप्रकरणी संबंधित ठेकेदार कंपनीवर महसूल विभागाने तब्बल ३ कोटी १५ लाख ४८ हजार ६०० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तहसीलदार डॉ. सिद्धार्थ मोरे यांनी ही कारवाई करत दंडाची रक्कम सात दिवसांत शासनाकडे जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पिंपळवाडी येथे जलसंधारण विभागामार्फत साठवण तलावाचे काम सुरू आहे. या कामासाठी नियुक्त ठेकेदार कंपनीने तलावाच्या नावाखाली कोणतीही वैध परवानगी न घेता माती, मुरूम व दगड आदी गौण खनिजांचे उत्खनन केल्याचा आरोप करण्यात आला. याबाबत माजी जिल्हा परिषद सदस्य बाजीराव दराडे यांनी १ फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारकडे तक्रार केली होती.
तक्रारीनंतर महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी पाहणी करून पंचनामा केला. पंचनाम्यानुसार, परिसरातून मोठ्या प्रमाणावर गौण खनिज काढण्यात आले असून, त्यातील काही साठा आढळून आला, तसेच खनिजाच्या वाहतुकीसाठी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे तपासात स्पष्ट झाले.
तहसीलदार डॉ. मोरे यांनी कारवाई करत संबंधित कंपनीवर दंड आकारला. निर्धारित मुदतीत दंडाची रक्कम न भरल्यास शासनाच्या नियमानुसार मालमत्ता जप्त करून वसुली केली जाणार असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

महसूल विभागाची कारवाई
जलसंधारणाचे महत्व
illegal mining in Maharashtra
unauthorized mineral excavation
environmental fines Maharashtra
Akole news today
revenue department actions
contractor penalties
Pimpaldarwadi developments
mineral rights violations
major fines for illegal extraction
local government enforcement
Maharashtra mining regulations
Akole taluka updates
groundwater conservation efforts
mining permits issues
mineral extraction laws in India
अवैध खनिज उत्खनन
पिंपळदरवाडीवरील खनिज घोटाळा
दंडाची प्रक्रिया
तहसीलदाराची भूमिका
ठेकेदार कंपनीवर कारवाई
अवैध उत्खननाच्या तक्रारी
खनिज वाहतूक कागदपत्रे
राज्य सरकारची तपासणी
खनिज उत्खननाचे नियम
राहण्याचे ठिकाण व सुरक्षा
खनिज संचिताचे प्रश्न