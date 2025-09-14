Warje Traffic : वारज्याला बेकायदा पार्किंगचा विळखा, कोंडीमुळे हाल; वाहतूक विभागाच्या दुर्लक्षामुळे समस्या गंभीर

वारजे : वारजे-कर्वेनगर परिसर गेल्या काही वर्षांत वेगाने विकसित होत आहे, मात्र या विकासासोबतच बेकायदेशीर पार्किंगचा विळखा दिवसेंदिवस घट्ट होत चालल्याने नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर मोठा परिणाम होत आहे. त्यामुळे वारंवार उद्भवणारी वाहतूक कोंडी आणि इतर समस्यांमुळे या भागातील स्थानिक नागरिक त्रस्त झाले आहे. यावर वेळीच उपाययोजनांची आवश्यकता आहे..वारज्यातील एका हॉटेलजवळील पदपथ, अतुलनगरजवळील सेवा रस्ता, एका बिर्याणीच्या हॉटेलजवळील सेवा रस्ता, तसेच परिसरातील अनेक मुख्य रस्त्यांच्या बाजूला टेम्पो, चारचाकी व दुचाकी वाहने रांगेत उभी केलेली असतात. यामुळे पदपथ आणि रस्त्यांचा काही भाग व्यापले जातो. त्यामुळे अशा अरुंद रस्त्यावर थोडी वर्दळ वाढली तरी कोंडी होते. तसेच पादचाऱ्यांना पदपथावर पाय ठेवायलाही जागा उरत नाही. काही ठिकाणी तर नागरिकांचे हक्काचे पार्किंगही पूर्णपणे व्यापले गेले आहेत..कर्वेनगर उड्डाण पूल हा कोंडी सोडविण्याच्या उद्देशाने उभारण्यात आला असला तरी त्याखालील जागा आता बेकायदेशीर वाहनतळ बनली आहे. महापालिकेकडून या बाबीकडे दुर्लक्ष होत असल्याची तक्रार नागरिक करत आहेत. त्याचप्रमाणे डुक्कर खिंड परिसरात चारचाकी वाहनांची विक्री करणाऱ्या गाड्या थेट रस्त्यावरच उभ्या करण्यात आल्याने तेथेही रस्ता अरुंद झाला आहे. .वारज्यातील दोन्ही सेवा रस्ते, वारजे जलशुद्धीकरण केंद्रासमोरील रस्ता, तसेच काकडे सिटीच्या प्रवेशद्वाराजवळही चारचाकी वाहनांचे अनधिकृत वाहनतळ तयार झाले आहे. परिणामी वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत असून परिसरातील रहिवासी त्रस्त झाले आहेत. तसेच ही समस्या सोडविण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी होत आहे..या परिसरात बेकायदा पार्क केल्या जाणाऱ्या वाहनांवर वारजे वाहतूक विभागाकडून कारवाई सुरूच असते, यानंतर ही कारवाई कडक केली जाणार आहे. वाहतुकीला अडथळा निर्माण होईल अशा पद्धतीने नागरिकांनी वाहने लावू नयेत.- चांगदेव सजगणे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक वारजे वाहतूक विभाग.या परिसरात बेकायदा पार्क केल्या जाणाऱ्या वाहनांवर वारजे वाहतूक विभागाकडून कारवाई सुरूच असते, यानंतर ही कारवाई कडक केली जाणार आहे. वाहतुकीला अडथळा निर्माण होईल अशा पद्धतीने नागरिकांनी वाहने लावू नयेत.- चांगदेव सजगणे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक वारजे वाहतूक विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.