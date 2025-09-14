पुणे

Warje Traffic : वारज्याला बेकायदा पार्किंगचा विळखा, कोंडीमुळे हाल; वाहतूक विभागाच्या दुर्लक्षामुळे समस्या गंभीर

Karvenagar Problems : वारजे-कर्वेनगर परिसरात बेकायदेशीर पार्किंग आणि वाहतूक कोंडीमुळे स्थानिक रहिवासी प्रचंड त्रस्त असून महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे समस्या गंभीर बनली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
वारजे : वारजे-कर्वेनगर परिसर गेल्या काही वर्षांत वेगाने विकसित होत आहे, मात्र या विकासासोबतच बेकायदेशीर पार्किंगचा विळखा दिवसेंदिवस घट्ट होत चालल्याने नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर मोठा परिणाम होत आहे. त्यामुळे वारंवार उद्‍भवणारी वाहतूक कोंडी आणि इतर समस्यांमुळे या भागातील स्थानिक नागरिक त्रस्त झाले आहे. यावर वेळीच उपाययोजनांची आवश्‍यकता आहे.

