Katraj News : कात्रज-नवलेपूल सेवा रस्त्यावर अनधिकृत पार्किंगचा बाजार! वाहतूक पोलिसांची बघ्याची भूमिका

कात्रज - कात्रज-नवलेपूल महामार्गावरील सेवा रस्त्याचे काम पूर्णत्वाकडे असताना, या रस्त्यावर दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या अनधिकृत पार्किंगमुळे वाहतुकीचा अक्षरशः गोंधळ उडाला आहे. कोट्यवधींचा खर्च करून तयार केलेला हा सेवा रस्ता वाहतुकीसाठी असताना, तो आज ‘पार्किंग झोन’ बनला आहे..या सगळ्या प्रकाराकडे वाहतूक पोलिसांकडून ‘डोळेझाक’ होत असल्याचे दिसून येत आहे. कात्रज-नवलेपूल परिसरातील अनधिकृत पार्किंग ही फक्त वाहतूक समस्या नसून, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचे उदाहरण आहे. याबाबत पोलिस अधिकारी मौन का बाळगतात, हा प्रश्न आहे.दैनंदिन शेकडो वाहनांची ये-जा होणाऱ्या या सेवा रस्त्यावर खासगी बसेस, स्कूल बसेस, ट्रक, टेम्पो, तसेच अवजड आणि छोट्या वाहनांनी दोन्ही बाजूंनी सेवा रस्त्यावर कब्जा केला आहे. इतकेच नव्हे, तर नव्याने तयार करण्यात आलेल्या भुयारी मार्गातही वाहनांच्या रांगा लागल्याचे दिसून येते. भुयारी मार्ग वाहतुकीसाठी की पार्किंगसाठी? हा प्रश्न आता नागरिक विचारत आहेत. या निष्काळजीपणामुळे अपघाताचा धोका वाढला असून, वाहने चालविणे अक्षरशः जीवघेणे ठरत आहे..भारती विद्यापीठ वाहतूक विभागाची हद्द मोठी असल्याचे सांगून वाहतूक पोलिस विभागांकडून जबाबदारी झटकण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. जर एवढी हद्द मोठी आहे, तर मग कार्यक्षम अधिकारी व पुरेशा मनुष्यबळाची नेमणूक का केली जात नाही असा प्रश्न नागरिकांतून व्यक्त करण्यात येत आहे..सहायक पोलिस निरिक्षक अनभिज्ञभारती विद्यापीठ वाहतूक पोलिस शाखेचे प्रमुख सहायक पोलिस निरीक्षक राजकुमार बरडे यांचे लक्ष या गंभीर समस्येकडे नसल्याचे दिसून येते. याविषयी ते अनभिज्ञ असल्याचे लक्षात येते. याठिकाणी रोजचा गोंधळ, वाहतुकीतील अडथळे, नागरिकांच्या तक्रारी असूनही कारवाईचा ठोस ठसा दिसत नाही. त्यांच्या बघ्याच्या भूमिकेमुळे अनधिकृत पार्किंग करणाऱ्यांना मोकळे मैदान मिळत असल्याचे दिसून येते..प्रतिक्रियासेवा रस्त्याचे काम वाहतुकीसाठी झाले आहे की पार्किंगसाठी, हे एकदा प्रशासनाने स्पष्ट करावे. अन्यथा कडक कारवाई करून नागरिकांना दिलासा द्यावा. सध्या या अनधिकृत पार्किंगमुळे रस्त्यावरून गाडी चालविणे अवघड झाले असून दररोज वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो.- सुनिल पानसरे, नागरिक.सेवा रस्त्यावर अनधिकृत पार्किंग करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. सहकाऱ्यांना तातडीने सूचना दिल्या असून कार्यवाही केली जाईल. कारवाईनंतर नागरिकांना त्रास होणार नाही याकडे आमचे लक्ष राहील.- राजकुमार बरडे, सहायक पोलिस निरीक्षक, भारती विद्यापीठ वाहतूक शाखा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.