Pune News: रुग्णांनी लक्ष द्या! IMAचा सोमवारी राज्यव्यापी संप; आपत्कालीन सेवा वगळता उपचार ठप्प

पुणे : डोंबिवली येथील शांतिनगर महापालिका रुग्णालयातील डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या अमानुष हल्ल्याच्या निषेधार्थ इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) सोमवारी (ता. २०) दिवसभर राज्यव्यापी वैद्यकीय सेवा संप पुकारला आहे. आपत्कालीन सेवा वगळता सोमवारी सकाळी सहा ते मंगळवारी (ता. २१) सकाळी सहापर्यंत नियमित वैद्यकीय सेवा बंद राहणार आहेत. .Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.त्यामुळे, सोमवारी वैद्यकीय सेवा कोलमडणार असल्याची शक्यता आहे. पुरुष व महिला डॉक्टर, परिचारिका आणि इतर कर्मचाऱ्यांना झालेल्या मारहाणीचा ‘आयएमए’ पुणे शाखेने तीव्र निषेध केला आहे. अशा घटना वारंवार घडत असल्याने वैद्यकीय क्षेत्रात संतापाची लाट आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य संघटनेच्या सूचनेनुसार पुण्यातही हा संप पाळला जाणार असल्याची माहिती ‘आयएमए’ पुणेच्या अध्यक्षा डॉ. अलका क्षीरसागर, प्रवक्ते डॉ. संजय पाटील आणि सचिव डॉ. अनिकेत जोशी यांनी दिली. .या आंदोलनाला राज्यातील निवासी डॉक्टरांची संघटना ‘मार्ड’, ‘आयुष डॉक्टर, नर्सिंग संघटनांसह स्थानिक वैद्यकीय संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. यामध्ये पीडीए, जीपीए, कोंढवा प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, वानवडी मेडिकल, पीपीडीए, मेडी-जैन, मिड-टाऊन मेडिकोस, नर्सिंग असोसिएशन, एपीआय, आयएपी, पीओजीएस, पुणे सर्जिकल सोसायटी, पीआरए, पीओएस, आयडीए, एमएसएन आणि पुणे नेत्रतज्ज्ञ संघटना यांसारख्या संस्थांचा समावेश आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध. वैद्यकीय संघटनांच्या प्रमुख मागण्या शांतिनगर रुग्णालयातील हल्लेखोरांवर तत्काळ व कठोर कायदेशीर कारवाई करावी. ‘महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा व्यक्ती व वैद्यकीय सेवा संस्था अधिनियम २०१०’ मध्ये सुधारणा करून हा गुन्हा अजामीनपात्र करावा. दोषींना किमान सात वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा अनिवार्य करण्यासाठी जलदगती न्यायालयाची तरतूद करावी. रुग्णालयांमध्ये सशस्त्र सुरक्षा रक्षक, सीसीटीव्ही आणि प्रवेशावर प्रभावी नियंत्रण यांसारख्या सुरक्षा उपाययोजना कराव्यात. आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील हिंसाचाराबाबत ‘शून्य सहनशीलता’ (झिरो टॉलरन्स) धोरण लागू करावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.