Heavy Rain in Pune Ghats: पुण्याच्या घाटमाथ्यावर पावसाची जोरदार हजेरी ; भिरा येथे विक्रमी ४०७ मिमी पावसाची नोंद

प्रज्वल रामटेकेपुणे : पुणे जिल्ह्यासह राज्यातील घाटमाथ्यावर पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. गेल्या २४ तासांत भिरा येथे सर्वाधिक ४०७ मिलिमीटर पावसाची विक्रमी नोंद करण्यात आली आहे. शहराच्या आणि सपाट प्रदेशांच्या तुलनेत घाटमाथ्यावर पावसाचा जोर अधिक असून, लोणावळा, ताम्हिणी आणि डोंगरवाडी यांसारख्या भागातही मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला आहे. याच काळात पुणे शहर आणि मैदानी भागात मात्र पावसाचा जोर तुलनेने कमी राहिल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे..भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या महाराष्ट्र किनारपट्टीलगत पूर्व-मध्य अरबी समुद्रात चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती निर्माण झाली आहे. तसेच, तेलंगणाच्या उत्तरेकडेही चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती कायम आहे. या पोषक हवामानामुळे नैऋत्य मॉन्सूनची वाटचाल उत्तर अरबी समुद्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, बिहार आणि उत्तर प्रदेशच्या आणखी काही भागांत येत्या दोन दिवसांत होण्यास अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे. या सर्व हवामान प्रणालींमुळेच राज्याच्या घाटमाथ्यावर पावसाचा जोर वाढला आहे. २ जुलैपासून वायव्य भारतावर ताज्या पश्चिमी विक्षोभचा प्रभाव पडण्याची शक्यताही हवामानशास्त्र विभागाने वर्तवली आहे.हवामानशास्त्र विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या २४ तासांत घाट भागातील भिरा येथे ४०७ मिमी, लोणावळा ऑफिस येथे १६० मिमी, तर डोंगरवाडीत १५८ मिमी पाऊस पडला आहे. याशिवाय पोफळी, वळवण आणि ताम्हिणी या तिन्ही ठिकाणी प्रत्येकी १२५ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे..ढगफुटी नव्हे; सक्रिय मॉन्सूनचा परिणामभिरा येथे गेल्या २४ तासांत ४०० मिलिमीटरहून अधिक पावसाची नोंद झाल्यानंतर, ही ‘ढगफुटी’ असल्याची शंका उपस्थित केली जात होती. मात्र हा पाऊस ढगफुटी नसून सक्रिय मॉन्सून आणि घाट परिसराच्या भौगोलिक रचनेचा परिणाम असल्याचे भारतीय हवामानशास्त्र विभाग, पुणेचे माजी प्रमुख कृष्णानंद होसाळीकर यांनी स्पष्ट केले. होसाळीकर म्हणाले, ‘‘एका तासात १०० मिलिमीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक पाऊस पडल्यास त्याला तांत्रिकदृष्ट्या ढगफुटी म्हणतात. मात्र, भिरा येथे झालेला ४०७ मिलिमीटर पाऊस हा २४ तासांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने झाला आहे. त्यामुळे त्याला ढगफुटी म्हणता येणार नाही.’’.‘‘घाट परिसरात होणाऱ्या मुसळधार पावसामागे तेथील भौगोलिक रचना हेच प्रमुख कारण आहे. अरबी समुद्रातून येणारे दमट मॉन्सूनी वारे सह्याद्रीच्या डोंगररांगांना धडकतात. त्यामुळे हवेची ऊर्ध्वगामी हालचाल होऊन मोठ्या प्रमाणात ढगांची निर्मिती होते आणि घाटमाथ्यावर मुसळधार पाऊस पडतो. याउलट मैदानी भागात पावसाचे प्रमाण तुलनेने कमी राहते. जेव्हा मॉन्सूनचे वारे अधिक सक्रिय आणि वेगवान असतात, तेव्हा घाटमाथ्यावर २४ तासांत २०० ते ४०० मिलिमीटरपर्यंत पाऊस पडणे ही अत्यंत सामान्य बाब आहे.’’- डॉ. एस. डी. सानप, वैज्ञानिक ‘डी’, भारतीय हवामानशास्त्र विभाग, पुणे.गेल्या २४ तासांतील प्रमुख पावसाची नोंद (मिमीमध्ये) :भिरा : ४०७लोणावळा : १६०डोंगरवाडी : १५८वळवण : १२५पोफळी : १२५ताम्हिणी : १२५धारावी : ८१खोपोली : ७५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.