IMD cyclone warning : २० ते २६ फेब्रुवारीदरम्यान चक्रीवादळाची शक्यता; आयएमडीचा इशारा

IMD weather update : मागच्या दोन दिवसांपासून बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्याने पुढचा आठवडाभर दमट हवामान राहण्याची शक्यता आहे. १९ फेब्रुवारी रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या विस्तारित कालावधीच्या अंदाजानुसार, पुढील चार आठवड्यांसाठी चक्रीवादळ निर्मितीची शक्यता आहे. दरम्यान पुढचे आठ दिवस विशेष सतर्कता बाळगण्याची गरज असल्याचे हवामान विभागाने म्हटले आहे..India Meteorological Department (IMD) च्या Extended Range Forecast (ERF) नुसार २० ते २६ फेब्रुवारीदरम्यान संभाव्य चक्रीवादळ निर्मितीच्या दृष्टीने हवामान स्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची आवश्यकता आहे. या कालावधीत समुद्रातील वातावरणीय बदल, दाब प्रणाली आणि वाऱ्यांचा वेग यावर विशेष निरीक्षण केले जाणार आहे..हवामान विभागाने अद्याप कोणतेही ठोस चक्रीवादळ जाहीर केले नसले तरी संबंधित यंत्रणांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. किनारपट्टी भागातील प्रशासनानेही आवश्यक तयारी ठेवावी, असे सूचित करण्यात आले आहे.पुढील काही दिवसांत परिस्थिती स्पष्ट होण्याची शक्यता असून, नागरिकांनी अधिकृत हवामान खात्याच्या सूचनांवर विश्वास ठेवून अफवांपासून दूर राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..Kolhapur Weather : थंडी ओसरली, उन्हाळ्याची चाहूल; तापमानात चढ-उतार; सर्दी-खोकल्याच्या वाढत्या तक्रारी, खबरदारीची गरज.दक्षिण बंगालच्या उपसागरामध्ये तयार झालेले हवेचे कमी दाबाचे क्षेत्र कायम असून, या प्रणालीची तीव्रता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. अरबी समुद्रापासून मध्य प्रदेशापर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय आहे. उत्तर प्रदेशच्या बांदा येथे देशाच्या सपाट भुभागावरील नीचांकी ८.२ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदले गेले. सकाळी ८.३० पर्यंतच्या २४ तासांमध्ये केरळच्या कोची येथे देशातील उच्चांकी ३६.१ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली..