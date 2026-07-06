पुणे

Pune Rain Alert: भाविकांसाठी महत्त्वाची सूचना! इंद्रायणी नदीवरील चार पूल बंद; नदीपात्रात जाण्यास बंदी

Alandi administration advisory for devotees: इंद्रायणी नदीची पाणीपातळी वाढल्याने आळंदीतील चार पूल तात्पुरते बंद; नदीपात्रात व नदीकाठी जाण्यास सक्त मनाई, भाविकांनी प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन
Devotees Asked to Avoid Riverbed as Indrayani Water Level Rises in Alandi

Devotees Asked to Avoid Riverbed as Indrayani Water Level Rises in Alandi

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

आळंदी: इंद्रायणी नदीच्या पाणीपातळीत सातत्याने वाढ होत असल्याने नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आळंदी शहरातील इंद्रायणी नदीवरील चार पूल तात्पुरते बंद करण्यात आले आहेत. प्रशासनाने हा निर्णय खबरदारीचा उपाय म्हणून घेतला असून सर्व भाविक, वारकरी आणि नागरिकांनी त्यास सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.

Loading content, please wait...
pune
Alert
alandi
Indrayani River
district
raid
Pune dam water level update