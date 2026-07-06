Pune Rain Alert: भाविकांसाठी महत्त्वाची सूचना! इंद्रायणी नदीवरील चार पूल बंद; नदीपात्रात जाण्यास बंदी

आळंदी: इंद्रायणी नदीच्या पाणीपातळीत सातत्याने वाढ होत असल्याने नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आळंदी शहरातील इंद्रायणी नदीवरील चार पूल तात्पुरते बंद करण्यात आले आहेत. प्रशासनाने हा निर्णय खबरदारीचा उपाय म्हणून घेतला असून सर्व भाविक, वारकरी आणि नागरिकांनी त्यास सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे..Pune Rain Alert: पुणे जिल्ह्यात रेड अलर्ट! अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यामुळे सोमवारी सर्व शाळांना सुट्टी; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय.प्रशासनाने जारी केलेल्या सार्वजनिक सूचनेनुसार, वाढत्या पाणीपातळीमुळे कोणत्याही नागरिकाने इंद्रायणी नदीपात्राकडे किंवा नदीकाठी जाण्याचा प्रयत्न करू नये. तसेच बंद करण्यात आलेल्या पुलांवरून अथवा प्रतिबंधित क्षेत्रातून जाण्याचाही प्रयत्न करू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे..नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि केवळ प्रशासनाकडून देण्यात येणाऱ्या अधिकृत सूचनांचेच पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. सर्वांनी प्रशासनाला सहकार्य करून स्वतःची व इतरांची सुरक्षितता जपावी, असेही प्रशासनाने म्हटले आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...आळंदी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांनी ही सार्वजनिक सूचना जारी केली असून परिस्थिती लक्षात घेता नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.