पुणे

प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! तिकीट स्कॅन केल्यावरच उघडणार दरवाजे; पुणे मेट्रोकडून सोयीसाठी स्थानकांवरील तिकीट तपासणीत बदल

Passenger Entry rules update Pune Metro: पुणे मेट्रोत तिकीट स्कॅनिंगशिवाय प्रवेश नाही; प्रवाशांसाठी नवी सुविधा
Pune Metro Upgrades Stations with Scan-and-Enter Gate Policy

Pune Metro Upgrades Stations with Scan-and-Enter Gate Policy

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुणे मेट्रोने प्रवाशांच्या सोयीसाठी स्थानकांवरील तिकीट तपासणीत मोठा बदल केला आहे. आता मेट्रो स्थानकात प्रवेश करताना किंवा बाहेर पडताना असणारे दरवाजे आधीपासून बंद असतील आणि प्रवाशांनी तिकीट स्कॅन केल्यावरच ते उघडतील. हा बदल मंगळवार (ता. ३) पासून अंमलात आणण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
pune
district
Metro
ticket
Automatically
Passengers

Related Stories

No stories found.