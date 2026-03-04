प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! तिकीट स्कॅन केल्यावरच उघडणार दरवाजे; पुणे मेट्रोकडून सोयीसाठी स्थानकांवरील तिकीट तपासणीत बदल

पुणे : पुणे मेट्रोने प्रवाशांच्या सोयीसाठी स्थानकांवरील तिकीट तपासणीत मोठा बदल केला आहे. आता मेट्रो स्थानकात प्रवेश करताना किंवा बाहेर पडताना असणारे दरवाजे आधीपासून बंद असतील आणि प्रवाशांनी तिकीट स्कॅन केल्यावरच ते उघडतील. हा बदल मंगळवार (ता. ३) पासून अंमलात आणण्यात आला आहे..Success Story: ‘ती’च्या स्वप्नांना मिळतेय सासर-माहेरचं बळ; जिद्द अन् चिकाटीने ‘सहाय्यक संचालक’ पदाला गवसणी, सायली कांबळे-चव्हाण यांची भरारी!.आतापर्यंत मेट्रोचे ऑटोमॅटिक फेअर कलेक्शन (एएफसी) दरवाजे नेहमी उघडे असायचे. तिकीट स्कॅन केल्यावर हिरवा दिवा लागायचा आणि प्रवाशांना आत जाता येत असे, पण तिकीट नसताना किंवा चुकीचे तिकीट असल्यास हे फ्लॅप दरवाजे बंद होत असत. .पण आता पुणे मेट्रोच्या स्थानकांतील हे दरवाजे नेहमी बंद राहतील. जेव्हा प्रवासी आपले तिकीट किंवा कार्ड मशीनवर स्कॅन करतील, तेव्हाच हे दरवाजे उघडतील आणि प्रवाशांना आत जातायेईल..नवीन प्रणाली पुढीलप्रमाणे...प्रवेशापूर्वी : एएफसी गेटचे फ्लॅप्स (दरवाजे) नेहमी बंद राहणारतिकीट स्कॅनिंग : प्रवाशाने क्यूआर कोड तिकिट, मेट्रो कार्ड किंवा व्हॉट्सॲप तिकिट स्कॅन केल्यानंतरच हे दरवाजे उघडतीलप्रवेशानंतर : प्रवासी दरवाजामधून बाहेर पडताच दरवाजे पुन्हा आपोआप बंद होणारविनातिकीट : तिकीट नसताना प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केल्यास दरवाजे उघडणार नाहीत.Shaktipith Highway: शक्तिपीठ महामार्गासाठी मोजणी सुरू; कलम १६३ लागू, गावांमध्ये तणाव, शेतकऱ्यांचा संवादाचा आग्रह!.२९ पुणे व पिंपरीतील मेट्रो स्थानक२ लाख रोजची सरासरी प्रवासी संख्या२ कोटी ५० लाख रोजचे सरासरी उत्पन्न .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.