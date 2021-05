पुणे : लस पुढाऱ्याच्या घरी गेली; पण कुणी नाही पाहिली!

By

सिंहगड रस्ता (पुणे) : नोंदणी करुन रांगेत तासन् तास उभे राहूनही अनेकांना लस (Corona Vaccine) मिळत नसताना एका राजकीय पुढाऱ्याला (Political leader) मात्र घरपोच लस देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. तथापि, या प्रकाराची वाच्यता होऊ नये, यासाठी लसीकरण केंद्रातील आरोग्य अधिकाऱ्यांनी ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ची भूमिका घेतली आहे. (In Pune background of vaccine shortage political leader vaccinated at home)

सिंहगड रस्त्यावरील वडगाव येथील लसीकरण केंद्रात हा प्रकार उघडकीस आला आहे. या लसीकरण केंद्रातील अधिकाऱ्याला एका वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्याने फोन केला. एका माणसाला पाठवीत असून, त्याच्याकडे दोन डोस पाठवून देण्याचे फर्मान त्यांनी सोडले. मात्र स्थानिक वैद्यकीय अधिकाऱ्याने त्याला नकार दिला. त्यानंतर त्या अधिकाऱ्यावर विविध मार्गाने दबाव टाकण्यात आला. अखेर वरिष्ठांनी सांगितल्याप्रमाणे लशीचे दोन डोस संबंधित माणसाजवळ देण्यात आले. हे डोस घेऊन तो माणूस जनता वसाहत येथे एका राजकीय पुढाऱ्याकडे गेला.

दरम्यान, याबाबत गुप्तता पाळण्यात यावी आणि ही बाब कोणाला कळू नये म्हणून सिंहगड क्षेत्रीय कार्यालयात अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप' म्हणत सर्वांनी गोपनीयतेची शपथ घेतली. ही बाब ‘सकाळ’ प्रतिनिधीच्या निदर्शनास आली. या प्रकरणाची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असताना सर्वांनीच तोंडावर बोट ठेवले.

चौकशीचे नावही नाही

लस दिल्यानंतर रिकाम्या होणाऱ्या बाटल्यांची तपासणी होत असताना देखील हा प्रकार कसा घडला, याबाबत आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रकरणाची काहीच चौकशी कशी झाली नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

