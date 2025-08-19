पुणे

Pune University Chowk Bridge : पुणे विद्यापीठ चौकातील उड्डाणपुलाचे आज लोकार्पण

पुणेकरांची प्रदीर्घ प्रतीक्षा संपली असून, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौकातील उड्डाणपुलाच्या पहिल्या टप्प्याचे लोकार्पण आज होणार.
devendra fadnavis ajit pawar
devendra fadnavis ajit pawarsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शिवाजीनगर - पुणेकरांची प्रदीर्घ प्रतीक्षा संपली असून, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौकातील उड्डाणपुलाच्या पहिल्या टप्प्याचे लोकार्पण बुधवारी (ता.२०) सायंकाळी साडेपाच वाजता होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा सोहळा होणार आहे.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Pune University
Inauguration
flyover
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com