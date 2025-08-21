पुणे

Income Tax Return : कर सल्लागारांची तारेवरची कसरत; प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्याची तारीख वाढविल्याचा परिणाम

ITR 2025 : आयटीआर फॉर्म्समध्ये विलंब व १५ सप्टेंबरपर्यंत वाढवलेल्या अंतिम तारखेमुळे कर सल्लागार व करदात्यांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे.
पुणे : गेल्या आर्थिक वर्षांचे प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्याची तारीख वाढवून १५ सप्टेंबर केल्याने अनेकांचे आर्थिक नियोजन बिघडले आहे; तर विविध प्रकारचे अर्ज येण्यास उशीर झाल्याने विवरणपत्र दाखल करताना कर सल्लागारांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.

