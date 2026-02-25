Pune News: इंदापूरकरांचे स्वप्न होणार साकार; नगर परिषदेकडून ५३४ गृहप्रकल्पांचे काम वेगात सुरू, सर्वसामान्यांना घर उपलब्ध होणार!

इंदापूर : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत इंदापूर नगर परिषदेकडून शहराच्या प्रदूषणमुक्त व निसर्गरम्य परिसरात ५३४ घरांचा गृहप्रकल्प साकारण्यात येत आहे. या प्रकल्पामुळे अगदी कमी किमतीत सर्वसामान्यांना घर उपलब्ध होणार असल्याने इंदापूरमध्ये स्वतःचे घर असावे, अशी इच्छा बाळगणाऱ्यांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न साकार होणार आहे..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...इंदापूर शहरातील सर्व्हे नं. १५७/३ येथे ५३४ सदनिकांचा भव्य गृहप्रकल्प उभारण्यात येत आहे. शहराच्या प्रदूषणमुक्त व निसर्गरम्य परिसरात साकारत असलेला हा प्रकल्प सध्या प्रगतिपथावर असून बहुतांश पूर्णत्वाकडे जात आहे. या सदनिका १ बीएचकेच्या असून यात हॉल, बेडरूम, किचन, स्नानगृह, शौचालय आणि बाल्कनीचा समावेश आहे. या बरोबरच पाणीपुरवठा, लिफ्ट, पार्किंगसह आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. तसेच लहान मुलांसाठी खेळाचे मैदान आणि ज्येष्ठांसाठी जॉगिंग ट्रॅकची सोय करण्यात आली आहे. .प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण व्हावा यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. ॲल्युमिनियम शटरिंगसह मोनोलिथिक काँक्रीट तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात आल्यामुळे इमारती भूकंपरोधक असल्याचे सांगण्यात आले. या नावीन्यपूर्ण गृहप्रकल्पामुळे इंदापूरकरांना हक्काचे आणि स्वस्तात घर उपलब्ध होणार आहे. अधिक माहितीसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना कक्ष, इंदापूर नगरपरिषद येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन नगराध्यक्ष भरत शहा, उपनगराध्यक्ष बाळासाहेब ढवळे, मुख्याधिकारी रमेश ढगे, स्थापत्य अभियंता प्रसाद देशमुख यांनी केले आहे..शहरातील घरकुलाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसाठी हा प्रकल्प दिलासादायक ठरणार आहे. सुरक्षित, सुसज्ज आणि दर्जेदार घरे उपलब्ध करून देणे हा आमचा प्रमुख उद्देश आहे.- भरत शहा, नगराध्यक्ष, इंदापूर.योजनेअंतर्गत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने बांधकाम केले जाणार आहे. या सदनिकांमध्ये उच्च पद्धतीच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध असणार आहेत. नगरपरिषदेच्या या उपक्रमास शासनाच्या वतीने सर्वतोपरी सहकार्य असून इंदापूरकरांना हक्काचे घर उपलब्ध होणार आहे.- दत्तात्रेय भरणे, कृषिमंत्री.लाभार्थ्यांसाठी पात्रता...या योजनेसाठी अर्जदाराचे वय १८ ते ५५ वर्षे असावेलाभार्थ्याच्या नावावर भारतात कुठेही पक्के घर नसावेकुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाख रुपयांच्या आत असणे आवश्यकयापूर्वी कोणत्याही शासकीय आवास योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.किमतीची माहितीसदनिकेची एकूण किंमत :नऊ लाख ६९ हजार ३२शासकीय अनुदान :दोन लाख ५० हजारलाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष भरावयाची रक्कम : सात लाख १९ हजार ३२बुकिंग रक्कम :३३ हजार ३३३पात्रता पडताळणीनंतर दुसरा हप्ता : ३३ हजार ३३३उर्वरित रक्कम बँक कर्ज अथवा रोखीने भरण्याची मुभा .सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...दृष्टिक्षेपातएकूण इमारती : सातप्रत्येक इमारत :पार्किंग आणि सात मजलेप्रत्येक मजल्यावर :१२ सदनिकासर्व सदनिका : १ बीएचके.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.