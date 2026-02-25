पुणे

Pune News: इंदापूरकरांचे स्वप्न होणार साकार; नगर परिषदेकडून ५३४ गृहप्रकल्पांचे काम वेगात सुरू, सर्वसामान्यांना घर उपलब्ध होणार!

Affordable housing scheme in Indapur Maharashtra: इंदापूरमध्ये स्वप्न साकार; ५३४ गृहप्रकल्पांचे काम वेगात सुरू
Dream Home for Many: 534 Housing Units Underway in Indapur

Dream Home for Many: 534 Housing Units Underway in Indapur

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इंदापूर : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत इंदापूर नगर परिषदेकडून शहराच्या प्रदूषणमुक्त व निसर्गरम्य परिसरात ५३४ घरांचा गृहप्रकल्प साकारण्यात येत आहे. या प्रकल्पामुळे अगदी कमी किमतीत सर्वसामान्यांना घर उपलब्ध होणार असल्याने इंदापूरमध्ये स्वतःचे घर असावे, अशी इच्छा बाळगणाऱ्यांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न साकार होणार आहे.

Loading content, please wait...
Indapur
pune
district
Construction Department
Revival fund for housing projects

Related Stories

No stories found.