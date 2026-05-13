पुणे

उद्धट परिसरामध्ये येणार पेरणीपूर्व मशागतीला वेग

उद्धट, ता १३ : उद्धट (ता. इंदापूर) परिसरातील नागरिक गेल्या काही दिवसांपासून कडक उन्हामुळे हैराण होते. पावसाने हजेरी लावल्यामुळे शेतकरी आणि जनावरांना मोठा दिलासा दिला. ढगांच्या गडगडाटासह झालेल्या पावसामुळे दुपारनंतर अचानक आलेल्या वातावरणात गारवा निर्माण झाला. आता पेरणीपूर्व मशागतीला वेग येणार आहे.
गेल्या काही आठवड्यांपासून तापमानात मोठी वाढ झाल्याने शेतीकामे खोळंबली होती. जनावरांच्या चारा-पाण्याचा प्रश्नही गंभीर झाला होता. आजच्या पावसाने जमिनीला ओलावा मिळाल्याने शेतकरी सुखावला आहे. या पावसामुळे विहिरी आणि शेततळ्यांच्या पाणीपातळीत वाढ होण्याची आशा असून, खरीप हंगामाच्या नियोजनासाठी हे पोषक वातावरण असल्याचे काही शेतकऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, हवामान खात्याने पुढील काही दिवस पावसाचा अंदाज वर्तवला असून, शेतकऱ्यांनी शेतीच्या कामांचे नियोजन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

