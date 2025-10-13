वालचंदनगर : ‘‘सत्ता, कार्यकर्ता आणि पैसा हे सरकारचे समीकरण आहे. शेतकऱ्यांना संपविण्याचे सरकारचे षड्यंत्र आहे. दररोज राज्यामध्ये शेतकरी आत्महत्या करत असून संपूर्ण कर्जमाफी करा. अन्यथा खुर्ची सोडा,’’ अशी टीका प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी केली..भवानीनगर (ता. इंदापूर) येथे रविवारी (ता. १२) शेतकरी कर्जमुक्ती एल्गार सभेमध्ये बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले, राज्याचे बजेट साडेसात लाख कोटी रुपयांचे असतानाही वित्तमंत्री अजितदादा सांगतात की, पैशाचे सोंग करता येत नाही..शक्तिपीठ मार्गासाठी ८५ हजार कोटी रुपये देता. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ४८ हजार कोटी रुपये लागतात. पैशाचे सोंग जमत नसेल तर खुर्ची सोडावी. इंदापूरमध्ये कृषिमंत्री व शेजारी वित्तमंत्री असतानाही शेतकऱ्यांच्या उसाला टनाला ६०० रुपये कसे कमी मिळत आहेत..Bachchu Kadu: जात-धर्मात विभागल्याने शेतकऱ्यांचे वाटोळे: प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू; आपत्तीग्रस्तांना प्रतिहेक्टरी ५० हजार रुपये द्यावेत.उसामध्ये एकरी २० हजार ते २५ हजार रुपये तोटा असून शेतकऱ्यांच्या उसाला ४२०० रुपये प्रतिटन दर मिळाला पाहिजे.. या वेळी राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष महादेव जानकर, शेतकरी कर्जमुक्त हक्क समितीचे प्रदेश निमंत्रक विठ्ठल पवार, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे युवक प्रदेशाध्यक्ष अमरसिंह कदम, प्रदेश अध्यक्ष विद्यार्थी रविराणा पवार, डेअरी असोसिएशनचे प्रदेशाध्यक्ष शहाजी शिंदे, सतीश काटे, अण्णा पाटील, प्रहार जनशक्ती पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मंगेश ढमाळे, रासपचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष किरण गोफणे उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.