Indapur News : इंदापूरमध्ये राज्यातील पहिले प्रगत मत्स्य महाविद्यालय सुरू होणार; उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या उपस्थितीत बैठक संपन्न
Indapur to Get Maharashtra's First Advanced Fisheries College : कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या पाठपुराव्यामुळे, उजनी जलाशयाच्या क्षेत्रात असलेल्या इंदापूर तालुक्यात राज्याचे पहिले प्रगत मत्स्य महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बैठकीत घेण्यात आला, ज्यामुळे स्थानिक तरुणांना संशोधन आणि रोजगाराच्या नव्या संधी मिळतील.
इंदापूर : उजनी धरणाचे क्षेत्र तसेच निरा आणि भीमा नदीचा लाभलेला किनारा यामुळे मत्स्य उद्योगाला असलेली संधी ओळखून राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी इंदापूर तालुका मत्स्य संशोधन आणि प्रशिक्षणाचे राज्यस्तरीय केंद्र बनण्याच्या दिशेने केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असून इंदापूरमध्ये राज्यातील पहिले प्रगत मत्स्य महाविद्यालय सुरू करण्याबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक संपन्न झाली. या महाविद्यालयामुळे केवळ शैक्षणिक लाभ नव्हे, तर स्थानिक अर्थव्यवस्थेला गती आणि तरुणांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.