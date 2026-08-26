Pune Murder Case: इंदापूरमध्ये खून प्रकरणातील आरोपी १८ महिन्यांनी जेरबंद; पोलिसांनी वेषांतर करून रचला सापळा

वालचंदनगर : निमसाखर (ता.इंदापूर) खुन प्रकरणामधील गेल्या १८ महिन्यापासुन पोलिसांना गुंगारा देवून फरार असलेला आरोपी सोमनाथ बबन पवार (वय ३३,रा. कळंब, ता.इंदापूर) याला वालचंदनगर पोलिसांनी वेषांतर करुन सापळा रचून शिताफितीने अटक केली..वालचंदनगर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनूसार, इंदापूर तालुक्याच्या पश्चिम भागातील निमसाखर येथे उत्तम जाधव (रा.खोरोची) यांचा निर्घूण खून केला होता. या खून प्रकरणातील मुख्य आरोपी राजु भाळे टोळीचा सदस्य सोमनाथ पवार गेल्या १८ महिन्यापासुन अटकेच्या भितीने फरार होता. .वेशभुषा बदलुन पोलिसांना गुंगारा देत होता. सोमनाथ पवार कळंब परीसरामध्ये येत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर वालचंदनगर पोलिसांनी वेषांतर करुन सापळा रचला. आरोपी कळंब मध्ये येताच त्यास शिताफीने ताब्यात घेवून जेरबंद केले. .सोमनाथ पवार याला शिवाजीनगरमधील विशेष मोका न्यायालयामध्ये हजर केलेल्यानंतर ३१ ऑगस्ट पर्यंत पोलिस कोठडी दिली आहे. सदरची कारवाई पुणे जिल्हाचे पोलिस अधिक्षक संदीपसिंह गिल्ल, अप्पर पोलिस अधिक्षक गणेश बिरादार , उपविभागीय पोलिस अधिकारी चैतन्य कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली वालचंदनगर पोलीस स्टेशनचे सहाय्यक पोलिस अधिक्षक राजकुमार डुणगे , पोलीस हवालदार आप्पा दराडे, किर्तीलाल गायकवाड, विक्रमसिंह जाधव, गणेश वानकर, अभिजीत कळसकर, राहुल माने यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.